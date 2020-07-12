كتب: هن - 03:38 ص | الأحد 12 يوليو 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كريب الخضار، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل كريب الخضار 1 ونصف كوب دقيق شوفان 4 بيضات 1 كوب لبن 1 كوب ماء 2 ملعقة كبيرة زيت 2 ملعقة كبيرة زبدة 1 ملعقة صغيرة فانيليا ربع ملعقة صغيرة ملح 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم كمون ناعم بصلة مفرومة Advertisements 1 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة بدون بذر 1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة جبنة موتزاريلا مبشورة نصف ملعقة صغيرة بابريكا 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم طريقة عمل كريب الخضار يضرب البيض مع اللبن والماء والفانيليا والملح والفلفل والكمون والبابريكا وبودرة الثوم. يضاف الدقيق ويخلط جيدا. يضاف البقدونس والطماطم والبصل والبصل الأخضر مع الخلط. يترك الخليط ليرتاح 10 دقائق. يوضع قليل منه في طاسة مع زيت أو زبدة. يقلب على الجهة الثانية. يترك حتى تمام الطهي. يحشى بالجبنة الموتزاريلا. يقدم ساخنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كريب الخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.