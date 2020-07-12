صور.. رانيا يوسف "نجمة االتريند": من البطانة إلى التحرش

لايف ستايل

منذ مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتحديدا في حفل ختام عام 2018، عندما ارتدت رانيا يوسف فستانا أسود وصفته أنه "دون بطانة"، ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل حولها وهي "نجمة التريند".

فستان البطانة

تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريندات المختلفة عبر "فيسبوك"، وجوجل، بداية من صورها بفتسان وصفته بأنه "دون بطانة"، حتى تقديم بلاغ ضدها بتهمة خدش الحياء العام، وظلت رانيا يوسف، على مدار أيام، هي الأكثر تداولا وحديثا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

129 ألف جنيه ثمن فساتينها في مهرجان القاهرة

على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي وعلى السجادة الحمراء، استطاعت الفنانة رانيا يوسف أن تلفت الأنظار إليها بإطلالات مميزة، بلغ سعرها مجمعة ما يعادل 129 ألف جنيه مصري.

كانت كل فساتينها من دار الأزياء العالمية "بالمان"، وتنوعت بين الطويلة والقصيرة.

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الرقص على بنت الجيران

رقصت الفنانة رانيا يوسف على المهرجان الشعبي الذي ذاع صيته بشدة في وقته، بين الانتقاد والتقبل، وشاركت مع متابعيها فيديو الرقص، لكنها تعرضت لانتقادات، لتقول فيما بعد إنها ركبت الأغنية على فيديو رقص قديم لها.

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الحجر الصحي وربة المنزل

وخلال فترة كورونا والحظر، كانت رانيا يوسف ومعظم الفنانين في المنازل في حبس دائم، ما جعلها تظهر وجها آخر بعيد عن الفن والحفلات، فكانت ربة بيت تطهو مع فتياتها وتقدم وصفات من المطبخ.

وإضافة إلى ذلك عملت رانيا يوسف أكثر من وصفة جمالية وماسكات طبيعية للبشرة كي تستفيد منها الفتيات، خلال فترة الحجر الصحي، وكان هو أكثر التريندات حينها في وقت الحجر الصحي.

صور الساحل بعد الحجر

عقب إعلان تخفيف إجراءات حظر التجوال، كانت الفنانة رانيا يوسف من أوائل الموجدين على شاطئ البحر، وشاركت صورها مرتدية البكيني وعليه كاش مايو، من اللون الأبيض الشفاف، وأثارت الصور جدلا كبيرا حينها بين متابعيها.

الحديث عن التحرش

فضح جرائم التحرش الجنسي أكثر ما يشغل الجميع حاليا، خصوصًا بعد قضية أحمد بسام زكي، التي تنظر حاليا من قبل مكتب النائب العام، بعد أن فضحته فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو التريند الذي قررت رانيا يوسف أن يكون مستغلا بشكل إيجابي، بداية من دعمها الفتيات ضحايا التحرش، وحتى فضحها للمتحرشين.

كما احتفلت بالقبض على أحمد بسام زكي والتحقيق معه، بعد دعمها لكل الفتيات، حيث بدأت بنشر صور المتحرشين بها في التعليقات على صورها، وفي مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب أمس، تحدثت عن تهديدات طالتها بسبب فضحها للمتحرشين، وقالت في المداخلة الهاتفية، "الموضوع بقى OVER، وهناك بنات محجبات ورجال يراسلونني ويشتكون لي من تعرضهم للتحرش، دي مش أخلاق بلدي اللي اتربيت عليها، أنا من مصر الجديدة وكنت بنزل بشورت وأمي كانت بتلبس قصير ومفتوح ومكنش حد بيتحرش بيها".

وأضافت، "بيكتبوا كلام بيشيب، وبيكتبوا رسائل بتشيب، عندي حالة ذهول من الرسائل دي".

وتابعت بأنها تحدثت عن هذا الأمر من قبل، لكنه تفاقم دون عقاب للمتحرشين، وهو ما دفعني لفضحهم: "لو على اللبس هناخد بالنا منه، طب والأطفال والرجالة، وجتلي رسايل إن رجالة بيتحرشوا برجالة، وفي طفلة اتحرشوا بيها ورموها من فوق السطح".