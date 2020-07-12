طريقة عمل طاجن الدجاج المغربي.. بالليمون والزيتون

مطبخ

كتب: هن - 02:00 ص | الأحد 12 يوليو 2020

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون، من المطبخ المغربي، يتميز بطعمه المختلف قليلا عن المطبخ المصري، ويقدم لك "هن"، طريقة إعداده بسهولة. المقادير دجاجة متوسطة الحجم منظفة ومقطعة لأربعة قطع 4 ثمرات بصل متوسط الحجم ومبشور 2 فص ثوم مفروم. 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. 2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة. 2 حبة ليمون مخلل. ملعقة صغيرة زنجبيل. ملعقة صغيرة فلفل أسود. Advertisements ملح حسب الرغبة. رشة زعفران مذابة في قليل من الماء الدافئ. ملعقة صغيرة قرفة. كوب كبير الحجم زيتون أخضر. 1/4 كوب زيت الزيتون. طريقة التحضير يسخن زيت الزيتون في قدر، ويحمر الدجاج في الزيت قليلا. يضاف البصل، والزنجبيل البقدونس، والكزبرة، والكركم، والملح والبهارات والزيتون الأخضر. يقلب الكل لمدة 5 دقائق. يضاف 2 كوب ونصف ماءً. ويترك حتى يغلي. يضاف مخلل الليمون والملح ويغطى القدر، ويترك حتى قرب النضوج بقليل. يسكب الخليط في وعاء من الفخار أو طاجن، يدخل الفرن ثلث ساعة حتى ينضج. يزين بالزيتون الأخضر وشرائح الليمون، ويقدم مع الكسكسي المغربي.

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