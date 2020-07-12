مطبخ

كتب: هن - 02:00 ص | الأحد 12 يوليو 2020

تعتبر شوربة الملوخية بلسان العصفور، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي. وإليك طريقة عمل شوربة الملوخية بلسان العصفور، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير شوربة ملوخية بلسان العصفور لحمة قطع مسلوقة مرقة لحمة كزبرة جافة ناعمة ملح Advertisements ثوم مفروم فلفل أسود سمنة بصل لسان عصفور طريقة تحضير شوربة ملوخية بلسان العصفور - يحمر لسان العصفور في السمنة على النار مع البصل المفروم - تضاف شوربة اللحمة - وتضاف الملوخية المفرومة - يشوح الثوم والكزبرة الجافة في السمنة على النار - تضاف الطشة إلى الملوخية عند قرب الغليان - تقلب وتغرف وتقدم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للماميز في الحظر.. شوربة ملوخية بلسان العصفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.