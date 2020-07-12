محامية "آلاء" ضحية التحرش: ما حدث هتك عرض وعقوبته تصل للحبس 7 سنوات

علاقات و مجتمع

قالت المحامية مها أبو بكر، إن تفاصيل واقعة تحرش صاحب دار نشر بفتاة، ليس تحرشا فقط لكن يدخل في إطار هتك العرض، وهناك فارق كبير بينهما في العقوبة، حيث حدثت ملامسة لجسدها، تصل عقوبتها للحبس 7 سنوات.

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وأضافت "أبو بكر"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "من أهم التفاصيل اللي بنحاول نشجع بيها البنات إن أول حاجة ما تحصل بالشكل دة لابد من الإبلاغ الفوري"، مشيرة إلى أن القوانين المتعلقة بهذا الأمر جيدة ورادعة لكن الفتيات يخشين الحديث، وإثبات مثل تلك الجرائم لها أكثر من طريقة، له علاقة بشهادة الشهود الذين كانوا لهم علم بهذه الواقعة، وتحريات المباحث، مناشدة الفتيات بالتحدث عن وقائع التحرش التي تعرضن لها.

وتابعت: "عندنا مشكلة في الناس اللي بتسمي نفسهم شيوخ وطول الوقت بيقولوا حاجات ملهاش علاقة بالدين ولا بمجتمعنا ولا مكانة للست".

وألقت قوات الأمن، اليوم، القبض على الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر، بمنطقة عابدين، بتهمة التحرش، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة.

كانت مجموعة من الفتيات، اتهمن محمد هاشم بالتحرش بهن، في أثناء وجودهن داخل دار النشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفات تفاصيل تحرشه بهن.