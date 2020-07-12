تعاني من الانزلاق الغضروفي.. 5 تمارين قد تساعدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: الانزلاق الغضروفي أحد المشكلات الصحية المزعجة التي ينتج عنها آلام مبرحة في الرقبة والعمود الفقري وأسفل الظهر، يحدث لعدد من الأسباب المختلفة، وتعد التمارين الرياضية أحد الخيارات التي تساهم في تقليل حدة الألم. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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