صور.. ليلى علوي تظهر بكاش مايوه على البحر: الصيف السنة دي في العلمين

لايف ستايل

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور خلال قضائها عطلتها الصيفية هذا العام.

وظهرت الفنانة بكاش مايوه أسود، مع قبعة رأس من فاتحة اللون، معلقة: "الصيف السنة دي في مدينة العلمين الجديدة".

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وتفاعل العديد مع الصور التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب.

وتحدثت الفنانة ليلى علوي مع متابعيها، عن التحرش مؤخرا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها من فيلم "المغتصبون" الذي قدمته في العام 1989، متحدثة عن ضحايا التحرش والاغتصاب.

وعلقت "علوي" على الصورة قائلة: "مفيش بنت ماتعرضتش للتحرش.. جملة بتتردد كتير اليومين دول وسط الحوادث المؤسفة اللي بنعيشها وبنسمع عنها.. جملة صادمة ومرعبة ومن المخيف أن الشواهد بتقول إنها حقيقة.. عشان كده لازم نقف عندها.. وكل بنت وست تفكر وتقرر أنه مش من حق أي حد أيا كان أنه يخترق خصوصيتها ويقتحم مساحة هي ماسمحتش بيها، لا لفظًا ولا فعلًا ولا بأي شكل من الأشكال، لأن السماح بأي تجاوز غلط، وممكن يتطور لما هو أسوأ".

وتابعت علوي في تعليقها: "لما عملت فيلم المغتصبون سنة 1989، والمستوحى مع الأسف عن قصة حقيقية، هزت المجتمع كله وقتها (قصة فتاة المعادي).. عشت التجربة القاسية دي من خلال الشخصية وحسيت بإحساس كل بنت اتعرضت لانتهاك بشع وكنت وما زالت مساندة لبطلة الفيلم (صفاء كامل) اللي قررت تاخد حقها وتعلن عن اللي اتعرضتله مهما كانت الظروف.. ووقتها وصلت عقوبة المغتصبين للإعدام".