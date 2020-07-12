شاعرة تتهم صاحب دار نشر بالتحرش: كنت رايحة اشتري كتاب.. حصل اللي حصل

علاقات و مجتمع

تحدثت الشاعرة الشابة آلاء حسنين، التي تتهم صاحب صاحب دار نشر شهيرة، بالتحرش بها، عن تفاصيل الواقعة قائلة: "الواقعة حصلت في 2019، وللأسف استغرقت وقت طويل عقبال ما أقول اللى حصل، بس اتشجعت لما كذا بنت اتكلمت، والنائب العام طمنهم، ومن وقتها قدرت أواجهه، قبل كدة كان عندي هواجس كتير".

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وأضافت "آلاء"، خلال اتصال عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "احنا قدمنا بلاغ من يومين أو تلات أيام بعد ما كتبت بوست على فيس بوك، قولت فيه على اللي حصل، وفي نفس اليوم تقريبا، قدمت بلاغ وشجعت البنات على تقديم بلاغات، بس معظمهم كانوا خايفين".

وتابعت: "أنا كنت رايحة الدار عادي، أشتري كتب، وبعد كدة حصل اللي حصل، وبعد كدة حكيت لأصحابي".

وكانت قوات الأمن، قد ألقت اليوم، القبض على الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر، بمنطقة عابدين، بتهمة التحرش، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة.

وكانت مجموعة من الفتيات، اتهمن محمد هاشم، بالتحرش بهن، أثناء تواجدهن داخل دار النشر، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفات تفاصيل تحرشه بهن.