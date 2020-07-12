متابعة تنتقد مكياج مي حلمي بسبب أزمة زوجها والأخيرة ترد: "أنتي حشرية"

علاقات و مجتمع

"طيب إيه لازمة الفلتر والألوان والماكياج ده كله في الظرف ده؟، مش منطقي خالص على فكرة، خليكي طبيعية"، رسالة تلقتها الإعلامية مي حلمي، تعليقًا على مقطع فيديو ظهرت خلاله في بث مباشر شاركته عبر خاصية "استوري"، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك عقب خروجها منذ أيام لتروي كواليس الأزمة التي تعرض لها زوجها الفنان محمد رشاد، والمبلغ المالي المستحق عليه المقدر بـ5 ملايين جنيه.

وأعادت الإعلامية نشر الرسالة التي وجهت إليها، وأرفقت تعليقًا عليه خلال مقطع فيديو آخر، منتقدة المتابعة: "واحدة بتقولي انتي ازاي حاطة ماكياج في الظروف دي، هو أنا في عزا ولا حاجة؟، السوشيال ميديا مش ليكوا، مالك يا جابر؟ هو أنا ميتلي ميت؟ ده انتي حشرية يا شيخة".

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وتابعت: "مش عايزين من الواحد يطلع يتكلم عن الناس اللي بتضايقوا، انتي حقك يقطعوا عليكي النت مدى الحياة".

قصة الحجز على منزل مي حلمي وزوجها محمد رشاد

مقطع فيديو مصور لا تتعدَ مدته 6 دقائق، ظهرت خلاله الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، باكية تروي قصة الحجز على منزلها وممتلكاتها بسبب مبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مستحق على زوجها المطرب محمد رشاد.

بدأت "مي" مقطع الفيديو قائلة: "الفيديو ده أنا عملاه علشان الناس مؤذية ومن غير سابق إنذار، صحيت على مكالمة تليفون على إن في ناس هتدخل شقتي تحجز على ممتلكاتي وحاجتي، علشان عقد تبع رشاد في الغناء، والمبلغ 5 ملايين جنيه".

وتابعت "مي": "رشاد عنده 30 سنة هو حاول يوسط ناس كتير، كل همهم يشوفوه محبوس، حقي أخاف على بيتي وعلى حبي، شوفتوا بداية زعلنا وصلحنا ونجاحه ونجاحنا، كفاية 4 سنين وقف حال فيه، وسنتين ليا".

وأشارت خلال حديثها: "بدعم جوزي وبقول كفاية وقف حال فينا، هتعملو إيه؟ عملك إيه عشان الكره ده؟ سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا، ومش هنسيب حقنا".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما أُلغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.