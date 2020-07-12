الامارات | السكر المرتفع يزيد خطر الوفاة لدى مرضى «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن السكر المرتفع يزيد خطر الوفاة لدى مرضى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة صينية نشرت نتائجها، أمس، أن المرضى الذين تسجل لديهم معدلات مرتفعة من السكر في الدم يواجهون خطراً مضاعفاً بالوفاة جراء «كوفيد-19».وتُعد هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها علماء أن المرضى الذين يسجلون معدلات عالية من السكر في الدم من دون تشخيص إصابتهم بالسكري، يواجهون خطراً أكبر بالموت من «كوفيد-19»، كما ورد في مجلة «ديابيتولوجيا». وحلل الباحثون معدلات الوفيات لـ605 مرضى بفيروس كورونا المستجد في مستشفيين في مدينة ووهان الصينية. وكتب الباحثون أن معدلات السكر المرتفعة في الدم «مرتبطة» بمعزل عن كل العوامل الأخرى بازدياد خطر الوفاة والمضاعفات جراء «كوفيد-19».

ودعا معدو الدراسة المستشفيات إلى إجراء فحوص لجميع مرضى «كوفيد-19» لمعرفة مستويات السكر لديهم، خلافاً للتوصيات بحصر ذلك بالمرضى المثبتة إصابتهم بالسكري.

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