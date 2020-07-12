الامارات | مراكز التسوّق في دبي.. وجهات للسعادة والمفاجآت

شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز التسوّق في دبي.. وجهات للسعادة والمفاجآت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ مراكز التسوّق من أبرز الوجهات التي تضفي أجواءً من الترفيه والمرح على مرتاديها، خلال مفاجآت صيف دبي، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، وستتواصل لسبعة أسابيع.

وتحتضن مراكز التسوّق في دبي أشهر العلامات العالمية، ولذا فتجربة التسوّق في دبي فريدة، فهي تلبي كل أذواق ومتطلبات مرتاديها، علاوة على أنها تعدّ متنفساً لهم.

وتسعى الدورة الـ23 من مفاجآت صيف دبي إلى جلب المرح إلى السكان والزوّار على حد سواء، بعد إعلان دبي إعادة فتح أبوابها أمام الزوّار في السابع من الشهر الجاري. وتشمل حملة مفاجآت صيف دبي، التي تستمر لسبعة أسابيع حتى 29 أغسطس المقبل، عيد الأضحى، وموسم العودة إلى المدارس، لتقدم تشكيلة من الصفقات والعروض الترويجية، والفعاليات الترفيهية طوال هذا الموسم.

وتوفر «المفاجآت» للعائلات ما تصبو إليه، إذ إن لدى الآباء والأمهات الكثير من الخيارات للتسوّق وتناول أشهى المأكولات، وكذلك التجوّل في ردهات المراكز الواسعة، علاوة على استمتاع الأطفال بقضاء أجمل الأوقات في الألعاب المتنوّعة ومناطق الترفيه، التي تميز كل مركز عن الآخر، إذ تعدّ مراكز التسوّق، خلال فصل الصيف، الخيار المفضل لكثيرين، في ظل ارتفاع الحرارة.

وتعاود مراكز التسوّق في دبي نشاطها بعد انقطاع بسبب جائحة «كوفيد-19»، إذ تأتي هذه الخطوة في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد على مواصلة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تضمن سلامة وصحة جميع الزوّار والعاملين في المراكز.

وشهدت مراكز التسوّق في دبي حركة نشطة من قبل العائلات، مع السماح لكل الفئات العمرية بدخولها، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، إذ توافد إليها الزوّار الذين التزموا بكل الاشتراطات التي أقرّتها الجهات الرسمية، من بينها وضع الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين، وكذلك استخدام المعقمات، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى مراكز التسوّق.

فيما أسهمت العروض الترويجية، التي تقدمها مراكز التسوّق، في جذب المتسوّقين والزوّار.

Advertisements

بهجة حقيقية

عبّر زوّار عن شوقهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي مرة أخرى، بعد أن تسببت أزمة «كورونا» في عدم إتاحة المجال أمامهم للاستمتاع ببهجة التسوّق في دبي لنحو ثلاثة أشهر تقريباً.

وتعدّ مراكز التسوّق في دبي من الوجهات الأولى التي يرغب السياح من مختلف دول العالم في زيارتها، مع استئناف استقبال الزوّار الدوليين أخيراً.

العروض الترويجية، التي تقدمها المراكز، أسهمت في جذب المتسوّقين والزوّار.

المراكز تلبي كل أذواق ومتطلبات مرتاديها، علاوة على أنها تعدّ متنفساً مثالياً.

29

أغسطس المقبل، موعد اختتام «مفاجآت صيف دبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news