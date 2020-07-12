الامارات | ديونيسيوس يبحر في «مجتمعات السفن الشراعية»

شكرا لقرائتكم خبر عن ديونيسيوس يبحر في «مجتمعات السفن الشراعية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة كتاب «الإبحار في الخليج العربي وعُمان: مجتمعات السفن الشراعية»، لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس، ونقله إلى العربية الدكتور سلطان بن ناصر المجيول، وراجعه وقدّمه وعلّق عليه الدكتور حمد محمد بن صراي.

يُعدّ الكتاب دراسة إثنوغرافية لمجتمعات السفن الشراعية في الخليج العربي وعُمان، أجرى فيه المؤلف مسحاً شاملاً لطبيعة اهتمام دول الخليج العربي بالتجارة والتبادل التجاري عبر السفر بالسفن الشراعية، وذلك من مصادر وأرشيفات تاريخية تفيد بكثير من المعلومات حول الموضوع، إضافة إلى تسجيل المعلومات من بحّارة وغواصين كبار في السفن مازالوا على قيد الحياة، إذ سُجلت معهم مقابلات حول كل ما يتعلق بتجاربهم الثريّة في صناعة السفن والإبحار، والتجارب الصعبة التي عانوها بوصفهم نواخذة أو بحارين أو غواصين.

ويحاول الكتاب استكشاف أهمية السفن الشراعية من ناحية طرائق صناعتها، وأسمائها، واختصاص صيغ تلك الأسماء بالمناطق الخليجية الساحلية، ومهمتها التجارية بعد صناعتها، ومساراتها الملاحية، ونوعيات المنتجات التجارية والسلعية التي ارتبطت بها.

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ويدرس المؤلف في كل فصل مرحلة مهمة من مراحل مجتمعات السفن الشراعية التي تغطي معلوماتها ما يزيد على أكثر من 150 عاماً ماضية، مُضمّناً فيها الخبرات العلمية والعملية في ميادين الملاحة والإبحار وصناعة السفن وتجارة الأسماك واللآلئ، والواقع المجتمعي الخليجي وتفاصيل هيكلة السفن الشراعية، وكل الأدوات التي تستعمل في صناعتها، وتفاصيل الطاقة البشرية التشغيلية في مراحل الصناعة والإبحار والملاحة والغوص والتجارة في سواحل الهند والصين وإفريقيا، إضافة إلى الإنفاق المالي والعائد المالي في كل مرحلة. ومؤلف الكتاب البروفيسور ديونيسيوس ألبرتوس آجيوس، هو أستاذ في جامعة إكسيتر البريطانية، ومتخصص في الثقافة البحرية بالعالم الإسلامي والعربي، ومهتم بدراسة المواد الثقافية والتراث في العالم الإسلامي والمحيط الهندي الغربي والبحر الأبيض المتوسط.

• معلومات من بحّارة وغواصين مازالوا على قيد الحياة.

• المؤلف متخصص في الثقافة البحرية بالعالم الإسلامي.

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