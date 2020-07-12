الامارات | واعد إماراتي يعرض أسرار الروبوتات بأسلوب مشوّق

شكرا لقرائتكم خبر عن واعد إماراتي يعرض أسرار الروبوتات بأسلوب مشوّق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، ضمن باقة أنشطته الصيفية، التي ينظمها حالياً عن بُعد، سلسلة من الورش حول الروبوتات، وكيفية ابتكارها، التي يقدمها الطالب راشد سيف الطنيجي، بشكل سلس.

وتقدم الورش، التي بدأت الأسبوع الماضي، وتتواصل حتى نهاية الشهر الجاري، في إطار فعاليات «عطلتنا غير»، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي في حكومة الشارقة. وتهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار في مجال الروبوتات، وترسيخ مفاهيمها لدى المشاركين من مختلف الأعمار وطلبة المدارس، والتعرف إلى مكوناتها وأجزائها. ويقدم ورش الروبوت، التي تبث عبر منصات التواصل لنادي الذيد، الطالب راشد سيف الطنيجي، الذي يستعرض في الحلقات المصورة، خلال الفترة الصباحية، مكونات الروبوت واستعمالاته وكيفية التعامل مع أدوات الروبوت وأنواعه المتاحه وتجميع أجزائه. ويتناول الطنيجي في الورش، التي لاقت حضوراً كبيراً وتفاعلاً من قبل المشاركين في النشاط الصيفي، وكذلك من متابعين من داخل الدولة وخارجها، المواد العلمية للروبوتات بأسلوب يجذب الأطفال والمشاركين لفهم أجزائها. ويشرح الطنيجي في الورش الجانب الإلكتروني والتقني لأجزاء الروبوتات، وكيفية التعامل مع قطعها وتوظيفها وكأنها إنسان آلي، ما يساعد المشاركين في الورش على التفكير بطريقة مبدعة في تصنيع وتوظيف الروبوت للبحث في حلول جديدة يفهمونها بشكل سلسل، ويدركون آليات تصميمها.

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