الامارات | الصين تكتشف الفيروس في عينات جمبري مستوردة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكتشف الفيروس في عينات جمبري مستوردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الصين، أول من أمس، استيراد الجمبري من ثلاثة مصانع في الإكوادور، بعد ثبوت إيجابية بعض العينات لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن بي كشين، مدير مكتب سلامة استيراد وتصدير الأغذية بالإدارة العامة للجمارك في بكين. وبدأت الصين في فحص الواردات من المواد الغذائية المجمدة والمبردة على خلفية مخاوف من أن سمك السلمون الملوث، كان السبب في موجة ثانية من تفشي الفيروس المميت مرة أخرى في بكين الشهر الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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