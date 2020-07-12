الامارات | 421 مليون دولار حصيلة مزاد لـ «كريستيز» في 3 قارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 421 مليون دولار حصيلة مزاد لـ «كريستيز» في 3 قارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد مزاد نظمته دار «كريستيز» بصورة متزامنة في ثلاث قارات، أول من أمس، 421 مليون دولار، في مؤشر إلى الصحة الجيدة لسوق الأعمال الفنية في العالم، رغم تبعات جائحة «كوفيد-19».

وبعدما اضطرت بسبب فيروس «كورونا» المستجد إلى إرجاء مزادات الربيع الكبرى، التي تشكل موسم الذروة للسوق الفنية التقليدية في النصف الأول من العام، اختارت الدار العريقة استبدال هذا الموعد السنوي بحدث يمتد على يوم واحد بنسق غير مسبوق.

وانطلق الحدث المسمى «وان» ببيع سلسلة أعمال بإدارة مفوضة مزادات في هونغ كونغ، قبل أن تسلم هذه الأخيرة المهمة إلى مفوض آخر في باريس ثم في لندن وأخيراً في نيويورك.

وفي هونغ كونغ وباريس ولندن، دعي بعض هواة جمع القطع الفنية إلى المشاركة شخصياً في المزادات، فيما أقيم الحدث بشقه الأميركي في نيويورك من دون حضور، احتراماً للتدابير الصحية المعتمدة في أكبر مدن الولايات المتحدة.

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وتمكن المتفرجون من المزايدة في مراحل المزاد كافة، رغم أنهم ليسوا موجودين مع مفوض البيع في القاعة عينها. وفي المدن الأربع، كان متخصصون من «كريستيز» يتلقون أيضاً مزايدات عبر الهاتف. كما أتيحت المشاركة في المزاد عبر الإنترنت.

وفي المحصلة، بلغ إجمالي مبيعات الأعمال الفنية على مدى أكثر من أربع ساعات 421 مليون دولار، بما يشمل الرسوم والعمولات. وتابع المزاد أكثر من 20 ألف شخص على منصّات المجموعة المختلفة.

وسُجل الثمن الأعلى للوحة رسمها الفنان الأميركي روي ليشتنشتاين في آخر أيامه بعنوان «نيود ويذ جويوس باينتينغ»، إذ بيعت بـ46.2 مليون دولار.

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