نهاد أبو القمصان: لجوء ضحايا التحرش للعدالة أعلى درجات الشفاء

علاقات و مجتمع

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قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن تزايد الحديث عن حالات للتحرش، أحدثت نوعا من أنواع الشفاء، واللجوء للعدالة أعلى درجات الشفاء، "مجرد أنها تتكلم وتعبر عن دة، مرحلة بتخرج الإحساس من الألم، لكن لما توصل أنها تتجرأ وتقدم بلاغ للنيابة هيفرق معاها جدا".

وأضافت "أبو القمصان"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه بدأ الحديث عن قضايا التحرش في مصر منذ 2005، حيث جرى دراسات مسحية قوية وصادمة للمجتمع العربي، ووجدنا في هذه الدراسة، أن أكثر من 80% ممن يتم التحرش بهن محجبات، نظرا لأن أغلب سيدات مصر أصبحن محجبات، ما يسقط بعض الأقاويل بأن الملابس هي السبب.

وأشارت إلى أن البعض، لا يشعر بالأثر النفسي على الفتيات بسبب التحرش، "البنات كانت بتخاف تقدم بلاغات لأن بيئة التحقيقات كانت بيئة غير صديقة، لما واحدة تروح القسم ومتلقيش أماكن تتمتع بالخصوصية، ومفيش نيابة متخصصة"، مؤكدة أن دولة القانون "هتدخل كل الفيران في الجحور"، لافتة إلى أن هناك نوع من الإرهاب يمارس عبر الإنترنت ويخلق ثقافة داعشية بسبب الملابس.