تعرف على عقوبة المتهمين بالتحرش بابنة عمرو السولية

علاقات و مجتمع

واقعة جديدة صُدم بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بعدما تعرضت ابنة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، لبعض التعليقات المسيئة، التي وصف "السولية" أصحابها بالمتحرشين، وتوعدهم بتقديم بلاغات ضدهم لمعاقبتهم.

الأمر الذي أثار التساؤلات حول نجاح "السولية" في معاقبة هؤلاء عقب فعلتهم.

عقوبة التحرش الإلكتروني

وقال أحمد ياسين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تلك البلاغات تتحول للمحاكم الاقتصادية، حيث إنها تتعلق بالإنترنت ومشكلات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن عقوبة التحرش الإلكتروني ، أكد "ياسين" في حديثه لـ"هن"، أنها تتراوح بين الحبس أو غرامة، خاصة أنها تعد جنحة مثل قضايا السب وقذف، قائلا: "الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، والغرامة متروكة لتقدير القاضي، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه".

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وعن اللفظ الذي وصف به أحد الرواد، ابنه اللاعب، أكد المحامي أنه ليس له معنى من الأساس، لذا تظل العقوبة وفق تقدير القاضي.

وكان اللاعب نشر صورة تجمعه بابنته ليلى، عبر حسابه على إنستجرام.

وتلقى "السولية" تعليقات على مظهر طفلته التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات، تحمل عبارات تحرش وتنمر: "يا ريت تلبس بنتك ملابس محترمة، وانت شخص محترم فلازم تربي بنتك تربية محترمة، وربنا يخليلك ليلى وصوفيا".

وقال آخر: "أستر بنتك عشان تكبر مستورة".

ورد "السولية" عبر تويتر، عقب ساعات من نشر صورته معها قائلا: "بنتي ليلى عندها 3 سنين ونص، لسه قالعة البامبرز، الكلام ده بيتقال على طفلة، إيه اللي يخلي بني آدم خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير إنه فعلا خنزير، إيه المرض ده، دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين وبنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع علشان ميتعرضوش لأذاهم".

وتابع: "أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتي وهما شايفين اللي بيحصل، قررت أتقدم ببلاغات ضد أصحاب الكومنتات دي علشان اللي زيهم دول مينفعش يكبروا وسطنا".

واختتم قائلا: "قررت أحمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا، وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".