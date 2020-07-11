حقوقية: الدولة انتصرت لضحايا التحرش وقرار "الحماية" شجعهن على التقدم ببلاغات

علاقات و مجتمع

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قالت عزة كامل الكاتبة والناشطة الحقوقية، إن قرار مجلس الوزراء بحماية المجني عليها في وقائع التحرش يشجع الكثير منهن على الذهاب لأقرب قسم شرطة والإبلاغ عن المتحرشين: "دي خطوة كنا بنطالب بيها من فترة، والدولة انتصرت للنساء بقوة القانون".

وأضافت "كامل"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك الكثير من الفتيات قد ذهبن إلى النيابة العامة للتقدم بمحاضر رسمية ضد متحرشين بهن على خلفية استجابة الدولة لهم بالقانون، موضحة أن ذلك الإجراء قد شجع الكثير من الفتيات على فضح المتحرشين عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم قد تحرش بهن منذ سنوات.

وأكدت أن هناك ابتزاز يمارس على الفتيات من قبل أصحاب المتحرش، ويقومون بتكذيب الفتاة حال تعرضت للتحرش من أحد أصدقائهم، وهو ما يؤثر بالسلب عليهن، وبالتالي عدم التبليغ عن المتحرشين، مشيرة إلى أنه يجب على الآباء إعطاء مساحة آمنة للفتيات حتى لا تتعرضن لتحرش أكبر وجرائم أكثر.