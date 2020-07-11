5 نصائح ضرورية لتجنب الإصابة بكورونا أثناء التسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون التواجد في الأماكن المزدحمة والأسواق لشراء الاحتياجات الضرورية قد يعرض للإصابة بعدوى التاجي المستجد، لذلك يجب اتباع عدد من التدابير الاحترازية الضرورية للتسوق بأمان وتجنب التقاط أي عدوى. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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