هنا الزاهد تتألق بإطلالة صيفية جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: تألقت الفنانة الشابة هنا الزاهد بإطلالة مميزة تتناسب مع طقس الصيف، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. ظهرت بلوك ناعم، إذ ارتدت كروب توب أبيض نص كم منقوش بنقشة البولكا دوت "منقط" بالأسود ومزين بفيونكة على الصدر، ونسقت معه هوت شورت أسود يعلوه طبقة أخرى شفافة تصل إلى نهاية القدم. Advertisements تركت هنا شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياج هادئاً اقتصر على البلاشر والروج، وزينت أذنيها بقرط على شكل دائرة باللون الأخضر. جدير بالذكر أن هنا نشرت الصورة من قبل واعادت نشوها مرة أخرى معلقة عليها "take me back" متمنية أن تعود للمكان مرة أخرى.

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