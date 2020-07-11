4 مشاكل صحية يسببها اعتماد تسريحة "ذيل الحصان" يوميا.. منها الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

ذيل الحصان من أكثر التسريحات التي تعتمدها الفتيات باستمرار، كونها سهلة وعملية وسريعة الوقت في تنفيذها، بالإضافة إلى أنها تتناسب مع كل أشكال الوجه.

ولكن لم نهتم أن نبحث عن فوائد وأضرار هذه التسريحة على الجسم، لذا نذكر ما يحدث عند اعتمادها يوميا، وفق ما نشر موقع "the list".

الصداع:

قد تسبب تسريحة "ذيل الحصان" كل يوم الصداع النصفي، حيث إنها تضغط على الأعصاب الموجودة حول رأسك، بحسب ما ذكر طبيب الأعصاب المريكي واد كوبر، قائلًا إن الفتاة التي تشعر بالآلام عند تصفيف شعرها بتلك الطريقة فيشير ذلك إلى أن لديها حساسية في أعصاب الدماغ وتسبب الصداع النصفي أو متلازمات الألم الأخرى.

آلام الظهر:

وأشار الموقع إلى أن عمل التسريحة يوميا قد تسبب آلاما بالظهر، حيث يبدأ الوجع من فروة الرأس ثم يمتد إلى الرقبة وبعدها إلى الظهر، وفقا لما ذكر أخصائي الأعصاب في المركز الطبي بجامعة كولومبيا د. دينيس إي تشو.

وأضاف تشو أن تسريحة ذيل الحصان تنشط الأعصاب الحسية الأمر الذي يؤدي إلى آلام الظهر والرقبة.

تمدد الجلد:

تسبب التسريحة أيضا تمدد الجلد، بحسب ما ذكر طبيب الأمراض الجلدية فيكتور رويكل، إذ ذكر أن سحب الشعر بشدة إلى الخلف يسبب ترهل الجلد وتمدده وفقدان مرونته ونتيجة لذلك سوف تبدو أكبر سنا.

الثعلبة:

يمكن أن تسبب أيضا ظهور الثعلبة، خاصة إذا قمت بشد شعرك للخلف بإحكام، الأمر الذي يسبب تساقط الشعر، فقا لما أكدت الطبيبة الجلدية فرانشيسكا فوسكو.