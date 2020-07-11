10 استخدامات لليمون غير تناوله.. قد لا تعرفي عنها شيئا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

الليمون من الفاكهة الحمضية التي تحتوي على فوائد عديدة، سواء عند إضافته على الأطعمة أو تناوله كعصير، لوجود الفيتامينات التي ترفع المناعة وتقوي الجسم.

ولكن هناك الكثير من الفوائد الأخرى لليمون، حيث يتم استخدامه كـ:

- مطهر:

يمكن استخدام الليمون المخلوط بالخل كمطهر لأدوات البقالة التي من الممكن أن تكون محملة بالبكتيريا والفيروسات، والفواكه والخضروات لضمان نظافتها.

- طارد للنمل:

إذا كنت تعاني من وجود النمل في منزل يمكنك التخلص منه عن طريق استخدام الليمون كبديل للمبيدات الحشرية ويمكن رشه على عتبات الأبواب والنوافذ.

- تنظيف الميكروويف:

ينظف الليمون الميكروويف ويقضي على البكتيريا الموجودة به، فقط اخلطه بالمياه وسخنه ثم رشه في الميكروويف واتركه لمدة ربع ساعة ثم بعدها امسح بفوطة.

- تفتيح الشعر:

يمكن لليمون أن يفتح لون الشعر درجة أو درجتين، فقط رشيه على شعرك بعد أن تخلطيه بالماء الدافئ وستلاحظين أن درجته اختلفت وأصبح لامعا.

- التخلص من روائح القمامة:

أضيفي قطع من الليمون سواء معصور أو قشره وضعيه في حقيبة القمامة سوف تخلصك من روائح كريهة.

- التخلص من بقع الملابس

يساعد أيضا على التخلص من البقع التي تلطخ الملابس، فيمكنكِ فرك البقعة بعصير ليمون مخلوط بملح، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالخل والماء الدافئ.

- يلمع الأظافر:

يمكنكِ ترك مستحضرات التجميل الخاصة بالأظافر الباهظة الثمن، واستخدمي الليمون وصودا الخبز، فقط اغمسي قطعة من القطن في عصير الليمون ستلمع أظافرك.

- إعادة ألوان الأطباق للونها الطبيعي:

هناك العديد من الأطباق التي تتغير ألوانها من الأطعمة أو غسلها بطريقة غير صحيحة، يساعد الليمون في عودة ألوانها مرة أخرى عند غسله به مخلوط مع البيكنج صودا.

- تلميع المطبخ وأدواته:

تنظيف المطبخ من الأشياء المرهقة التي تأخذ وقت طويل، خاصًة مقابض الأدراج وأدراج التخزين، فباستخدام الليمون يمكن التخلص من كل هذه الشوائب التي تتراكم عليهم.

- يسيطر على انتشار قشرة الشعر:

تعد قشرة الشعر من أكبر المشاكل التي تواجه الفتيات ويكون علاجها صعب ويأخذ وقت طويل، كما يمكن أن تنتشر القشرة أكثر، فيساعد الليمون في السيطرة على انتشار القشرة.