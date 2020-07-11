بيكهام يحتفل بخطوبة ابنه بروكلين.. والعروس: أسعد فتاة في العالم

علاقات و مجتمع

احتفل اللاعب العالمي ديفيد بيكهام، بخطوبة ابنه الأكبر بروكلين، من صديقته الفنانة الأمريكية نيكولا بيلتز.

ونشرت فيكتوريا بيكهام، والدة "بروكلين"، صورة ابنها مع خطيبته، معلقة عليها: "إنها الأخبار الأكثر تشويقَا.. لا يمكن أن نكون أسعد من علمنا بخبر خطوبة بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز، نتمنى لهما الحب وسعادة دائمة.. نحب كلاكما".

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ونشر بروكلين بيكهام، صورته مع خطيبته، عبر حسابه على إنستجرام، معبرًا عن سعادته بموافقة صديقته على الزواج: "أنا أسعد رجل في العالم.. أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب في يوم من الأيام.. أحبك".

بينما شاركت "نيكولا" نفس الصورة التي تجمعها بخطيبها معلقة عليها: "لقد جعلتني أسعد فتاة في العالم.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي إلى جانبك.. حبك هو أغلى هدية، أحبك كثيرا يا عزيزي".

ونيكولا بيلتز هي ابنة الملياردير نيلسون بيلتز الذي تقدر ثروته الصافية بـ 2.45 مليار دولار.

ويذكر أيضًا أن ديفيد بيكهام متزوج من فيكتوريا بيكهام، منذ عام 1999، وأنجب منها 4 أبناء هم بروكلين وروميو وهاربر وكروز.