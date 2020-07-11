"بدلا من القهوة".. 5 مصادر للكافيين لا تعرفها: منها معطر الفم

صحة

تناول الكافيين واحدا من الأمور الأساسية لدى الكثيرين ليساعدهم على الاستيقاظ لفترات طويلة، أو زيادة الانتباه، إلا أن الأمر قد يتحول إلى إدمان المشروبات الساخنة كالقهوة ومشتقاتها.

ولفتت الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية، إلى أن القهوة هي المصدر الرئيسي للكافيين، ولكن هناك العديد من المواد الغذائية الأخرى التي تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين، دون أن تترك آثارًا جانبية كالقهوة.

وفيما يلي 5 مصادر خفية للكافيين يجب أن تعرفها:

الشيكولاتة

يوجد الكافيين بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو، لذللك تحتوي الشوكولاتة المفضلة لديك أيضًا على قدر من الكافيين، وقد تحتوي شوكولاتة الحليب على كمية أقل من الكافيين، إلا أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي بشكل عام على أكثر من 10 ملليجرامات من محتوى الكافيين، وحتى آيس كريم الشوكولاتة يحتوي على آثار من الكافيين.

الشاي المثلج

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يحتوي الشاي على كمية من الكافيين وقد يكون من الواضح أن الشاي المثلج المنكه، بما في ذلك الخوخ والليمون، هو أيضًا مصدر للكافيين، إذ أن كل 500 مل من الشاي المثلج يحتوي على 42 ملليجراما من الكافيين.

معطر الفم

تحتوي جميع أنواع معطرات الفم تقريبًا على كمية من الكافيين، إذ أن محتوى الكافيين في بعض أنواع العلكة يعادل الكمية الموجودة في فنجان قهوة، لذا، في المرة القادمة التي تشتري فيها أي نعناع، لا تنس قراءة الملصق الخاص بها.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تحتوي أيضًا على كمية عالية من الكافيين، حيث يختلف محتوى الكافيين من 23 ملليجراما إلى 41 ملليجراما لكل زجاجة، حتى مشروب الطاقة الذي يتناوله البعض بعد جلسة التمرين يحتوي على كمية من الكافيين.

مسكنات الألم

يتناول العديد منا الحبوب المسكنة عند الإصابة بصداع أو ألم في المفاصل، لكن الشيء الذي لا ندركه هو أن مسكن الألم الخاص بك يحتوي أيضًا على القليل من الكافيين، حيث تشير الدراسات إلى أن كمية صغيرة من الكافيين يمكن أن تساعد في تخفيف الألم، وبالتالي بعض شركات الأدوية تضيفه إلى مسكن الألم.