علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة هبة مجدي، بذكرى ميلاد والدها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مشاركة صورة تجمعتهما في طفولتها. Advertisements وأرفقت "هبة" تعليقًا على الصورة قالت خلاله: "عيد ميلاد سعيد في الجنة يا بابا، 11 يوليو 1951". يذكر أن هبة مجدي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل فرصة تانية، من تأليف مصطفى جمال هاشم.

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كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدي توجه رسالة لوالدها: عيد ميلاد سعيد في الجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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