قواعد جديدة من "الصحة" للتعامل مع كورونا في أماكن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريم: أشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة اتباع عدد من القواعد داخل أماكن العمل لتجنب انتقال عدوى كوفيد - 19. لقراءة المزيد.. اضغط هنا

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