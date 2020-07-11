طبيب أمريكي يوضح متى تعود الحياة لطبيعتها؟.. وموعد توفر لقاح مضاد لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مازل العالم في بحث مستمر عن موعد توفر اللقاح اللازم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته ملايين من الأشخاص، حيث يتساءل الجميع عن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وفقا لموقع eatthis، كشف أنثوني ستيفن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وعضو في فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا المعني بجائحة فيروس كورونا 2019-2020، موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، وتوقيت توفر اللقاح اللازم لمواجهة الوباء.

هل سنسيطر على الفيروس؟

يقول الطبيب: "أعتقد أنه يمكننا السيطرة عليه.. رغم أنه تسبب في تفشي وباء فعال بشكل مذهل في الانتقال من شخص لآخر، سنسيطر عليه ولكن لن يحدث ذلك قبل الحصول على لقاح".

هل ستعود الحياة إلى طبيعتها؟

يواصل الطبيب: "أعتقد أننا قد نكون قادرين على القيام بذلك، ولكن لا يزال هناك نشاط للفيروس، إذا استطعنا الالتزام تدابير الصحة العامة، أعتقد أنه يمكننا الحصول على حياة طبيعية".

هل يمكن عودة المدارس؟

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يكمل: " من الواضح أننا سوف نتأثر بديناميكيات تفشي الفيروس، ولكن بشكل عام، يجب أن نبذل قصارى جهدنا مع مراعاة السلامة من الطلاب وأولياء أمورهم، يجب أن نحاول فتح المدارس، والسبب هو أن هناك عواقب ثانوية لاستمرار إغلاقها".

متى سيصل اللقاح؟

يكشف الطبيب: " هناك الكثير من العقبات عندما تحاول تطوير لقاح، ولكن بعد قولي هذا، بالنظر إلى المعلومات الأولية التي لدينا في النماذج الحيوانية، وكذلك دراسة المرحلة الأولى التي نظرت إلى السلامة والقدرة على إحداث استجابة جيدة للفيروس، يجب أن أقول إنني متفائل باللقاحات المرشحة التي تدخل قريبا في المرحلة الثالثة من التجربة لتحديد الفعالية.. أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا مع نهاية هذا العام ودخول عام 2021 أنه سيكون لدينا لقاح آمن وفعال، أو أكثر من لقاح واحد يمكن توزيعه".

متى يمكنني الحصول على لقاح؟

يتابع: "أتصور أننا سنصل إلى ذلك بداية عام 2021، وأنه سيكون هناك توزيع للجرعات المحتملة، في النصف الأول من عام 2021".

كيف يمكنني البقاء بصحة جيدة؟

يختتم الطبيب: "عن طريق ضروة الالتزام بالابتعاد الجسدي على بعد متر ونصف، وارتداء قناع وجه، وغسل يديك، وتجنب الازدحام، هذه هي الأشياء التي يجب على الجميع القيام بها".

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