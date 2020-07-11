5 مخاطر تهدد صحتك عند الإفراط في تناول الشاي الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يعتمد البعض على تناول الشاي الأخضر يوميًا للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد، فضلًا عن الفوائد العديدة الأخرى الذي يقدمها للجسم، ولكن الإفراط في تناوله قد يعرض للإصابة للكثير من المشكلات الصحية. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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