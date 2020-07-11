روتين التخلص من حفر حب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 07:43 مساءً - حفر حب الشباب واحدة من أصعب مشكلات البشرة، التي لا علاج يفلح معها، وتحتاج لصبر وجلسات مكلفة من الحقن بالفيلرز أو العلاج بالليزر، لكي يقل أثرها تدريجيًا، ولكن ودعي القلق وتعرفي على روتين طبيعي بديل وغير مكلفك، يقضي على تلك المشكلة.



الخطوة الأولى: السيطرة على الحبوب:

السيطرة على الحبوب



استعملي صابونة طبيعية من الفحم النشط للتخلص من الحبوب، الفحم مطهر طبيعي ويستطيع السيطرة على افراز الدهون وتراكم البكتيريان المسببين للحبوب.

استخدمي محلول الملح ونظفي به بشرتك مرتين يوميًا، فمكونات المحلول تشبه المكونات الأساسية للبشرة، ويساعد هذا المحلول في توحيد لون بشرتك وتطهيرها يوميًا.

اعتمدي روتين يومي قبل النوم من فيتامين سي وهـ، الفيتامين سي قادر على علاج حب الشباب والقضاء على البقع التي تتسبب فيها الحبوب، أما فيتامين هـ فهو محفز للكولاجين الطبيعي في الوجه، مما يقاوم التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويحسن الحفر في الوجه ويعمل على اختفائها.

تابعي المزيد: طريقة عمل تونر طبيعي للبشرة



الخطوة الثانية: التخلص من الحفر



الدرما رولر أو الأبر الدقيقة

الدرما رولر أو الأبر الدقيقة



جهاز غير كهربي مكون من بكرة مليئة بالإبر الدقيقة شديدة الرفع، تدلك بها البشرة في كل الاتجاهات، لكي تصنع العديد من الجروح الدقيقة غير المرئية في البشرة، مما يوهم المخ أن البشرة مجروحة، حينها يفرز الجلد الكولاجين بكميات كبيرة، لكي تلتئم الجروح، مما يؤثر إيجابيًا على الحفر ويساعدها على العودة إلى شكلها الطبيعي، ومعها الخطوط الدقيقة وتجاعيد البشرة.

Advertisements



طريقة استعمال الدرما رولر:



غسل الوجه أولًا جيدًا

وضع مضاد للالتهابات والبكتيريا والفطريات لتنظيف البشرة

تعقيم الجهاز بالكحول أو مطهرات الجروح المخلوطة بالماء المغلي

غسل الدرما رولر بالماء الساخن

استعمال الدرما رولر على الوجه ما عدا مكان أي حبوب نشطة

وضع فيتامين هـ على البشرة

ثم وضع مضاد للالتهابات مباشرة بعدها لمدة 3 أيام.

يكرر استعمال الدرما مرة أسبوعيًا لمدة شهر، ثم تزيد مرات استعمالها لمرتين في الأسبوع.



الخطوة الثالثة: تحفيز الكولاجين



بانثينول:



دواء مرطب ومطهر ومساعد على التئام الجروح، استعمليه بشكل يومي، وخاصة بعد جلسة الدرما رولر، لتسريع مفعولها.



الضوء الأحمر:

الضوء الأحمر



جهاز كهربي يحتوي على وحدات إضاءة بطريقة LED، ويعمل على تحفيز افراز البشرة للكولاجين، وجدت له أثار إيجابية في تجديد شباب البشرة، وتقليل الحفر والتجاعيد، وتوحيد لون البشرة.

حاولي اتباع أكبر عدد ممكن من خطوات الروتين والمواظبة عليها لفترة لا تقل عن شهرين، للحصول على نتائج ملموسة

هذه الخطوات مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، عند تطبيقها على البشرة الحساسة والجافة، تجنبي المكونات التي لا تناسبك، ولا تنسي إضافة المرطبات.

تابعي المزيد: تعرفي على فوائد الجيلاتين للبشرة