خيارات كاجوال شبابية من ميرنا علام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 07:43 مساءً - تحرص مُدونة الموضة والجمال ميرنا علام على اختيار أزيائها بما يتناسب مع شخصيتها ومجتمعها العربي، فتتأنق بالكثير من الخيارات المحتشمة المناسبة للفتيات المحجبات في عمرها، ومن وحيها جمعنا لكنَّ عدة خيارات أنيقة بأسلوب شبابي؛ لتستوحين منها ما يناسبكن.



تنسيقات البليزر بأسلوب شبابي

إطلالات البليزر من ميرنا علام



تتأنق ميرنا علام بالكثير من الإطلالات الشبابية المنسقة بقطع البليزر الملونة؛ لمظهر رسمي مميز، وتحرص على اختيار تنسيقاتها بالبليزر مع الحجاب الأبيض وبنطال الجينز الأزرق، حيث اختارت البليزر الأصفر مع تيشيرت أبيض مزين بزهور ملونة، وأكملت إطلالاتها بأسورة ذهبية مزينة بزهرة بيضاء، وأقراط متدلية بفص أبيض لإطلالة عصرية، ونسقت في إطلالة أخرى تيشيرت أبيض مرسومًا بالأسود والأحمر مع بليزر فوشيا وإكسسوارات ناعمة؛ لمظهر أنثوي، وتأنقت ببليزر بدرجة الأزرق النيلي مع تيشيرت أبيض مزين بخيوط وأكملته بأسورة من الخيوط الملونة؛ لزيٍّ شبابي مميز.

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إطلالات البلايز البيضاء

تنسيقات البلايز البيضاء



اعتمدت ميرنا علام على خيارات البلايز البيضاء في مختلف إطلالاتها، حيث أكملت بلوزة ناعمة مرسومة بالزهور الصفراء والبرتقالية ببنطال جينز أزرق؛ لزيٍّ بسيط، وتجمّلت بقميص أبيض مع بنطال أسود مزين برسوم ملونة؛ لمظهر مميز وأنيق، وتزينت بالقميص الأبيض المصمم بأكمام منفوخة مع فيونكة ضخمة وبنطال أزرق واسع؛ لإطلالة صيفية.

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خيارات شبابية لمعاطف الجينز بألوان عصرية

خيارات معاطف الجينز الملونة



اختارت ميرنا علام معاطف الجينز الملونة بألوان عصرية مع الجينز الأزرق والبلايز البيضاء؛ لمظهر عصري، وتألقت بمعطف أخضر بدرجة فاقعة مع تيشيرت أبيض مزين برسوم ذهبية، وأكملت إطلالتها بحقيبة من القش المزين بقماش فوشيا وحجاب فوشيا مرسوم بالأبيض، وجاءت في إطلالة أخرى بمعطف بنفسجي من الجينز الممزق مع تيشيرت أبيض مزين برسوم، وأكملت إطلالتها بحجاب فوشيا مرسوم بالأبيض.

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تنسيقات القمصان من ميرنا علام

تنسيقات القمصان المتنوعة بأسلوب ميرنا علام



من القمصان المنسقة بأسلوب عصري، ارتدت ميرنا قميصًا أخضر مزينًا برسوم الحمار الوحشي، مع بنطال وحجاب باللون الأبيض لإطلالة عصرية، وظهرت بقميص أسود ناعم مع بنطال واسع مزين بالنقوش البيضاء والسوداء؛ لزيٍّ حيادي، وأطلّت بقميص زهري واسع مع بنطال وحجاب باللون الأبيض، وأكملت إطلالاتها بسوار مزيّن بالصدف والخيوط الملونة، ونظارة ذهبية مصممة بعدسات مثلثة باللون البنفسجي.

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