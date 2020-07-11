أحذية رياضية لإطلالاتك الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 07:43 مساءً - تشعر بعض السيدات بالحنين للماضي بذكرياته الجميلة سواء المتعلّقة بالملابس من فساتين، سراويل وحتى ملابس وأحذية رياضية.

لذلك نلاحظ أن معظم موديلات هذا النوع من الأحذية مستوحى من موضة التسعينيات، والتي تتميّز ببساطتها وأناقة تصاميمها حتى ترضي جميع الأذواق.



الشعور بالراحة

حذاء رياضي مريح من كلوي Chloé



تعتبر الأحذية الرياضية من الأحذية التي تساعد على الشعور بالراحة عند السير لمسافات طويلة، لذلك تفضل الكثير من السيدات اقتناء هذا النوع من الأحذية، لذلك هي ضمن موضة صيف 2020 حيث تتميّز بكعب رياضي مسطّح وبألوان مختلفة تناسب جميع الأذواق، وبالتالي يمكن ارتداؤها مع السروال الجينز أو الملابس الرياضية.

الأحذية الرياضية للبنات موديلات صيف 2020 هي ذات ستايل جميل وأنيق، سواء كانت الفتاة تخطط للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو التجوّل في الشارع، أو حتى خلال سفراتها. ومن المهم عند هذه الحالات التركيز على الأحذية الرياضية المواكبة للموضة، حيث ظهرت التصاميم الجديدة لهذا الموسم بكثرة على منصات عروض أسابيع الموضة.



حذاء رياضي يتابع الخطوات

حذاء رياضي من نيو بالنس New Balance



سواءً أرادت الفتاة اختيار حذاء رياضي لصالات الأندية، أو لممارسة رياضة المشي، وبغض النظر عن نوع الرياضة، فهي بحاجة إلى حذاء رياضي يتابع خطواتها ويقيسها.

مع تطوّر التكنولوجيا، ظهر حذاء الجري المثالي للمتخصصين، فهو يحتوي على "سنسور" تسجيل متصل رقميًا يتتبّع ويحلّل الخطوات مع أسلوب مميّز بالأناقة والجمال.

أما للفتيات والسيدات اللواتي تفضلن الأحذية الرياضية من حقبة التسعينيات، فظهرت أحذية عادت مع لمسات من اللون الوردي النيون وهي من أفضل التصاميم وأجملها لكل من تبحث عن إطلالة تجمع بين الرياضة والأنوثة.

عند شراء أي حذاء رياضي مهما كان الهدف منه، يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه المعايير: البطانة، التهوية والمتانة.

هذه الأمور الثلاث ستسهّل على كل فتاة وسيدة سبل الاختيار مع التأكّد من البحث عن حذاء خفيف الوزن وقابل للتنفس، أما المتانة فهي المفتاح عند البحث عن أحذية الجري.

من الضروي تجربة الحذاء قبل شرائه، ولا شكّ أنه تتوفّر مجموعة تصاميم أنيقة، وقابلة للتهوية مع متانة مضمونة.

أما الحذاء المثالي للاستخدام اليومي، والمتوفر بعدة ألوان للاختيار بينها فهو ذلك الذي يتمتّع بتصميمه الخفيف، بالإضافة إلى الراحة التي يوفّرها بفضل النعل الداخلي، مع إشارة إلى أنّ الجزء العلوي الشبكي يجعله خفيفاً.

وأخيراً يجب ألا ننسى أن الأحذية الرياضية مهما كان موديلها ولونها فهي تمنح الألوان النابضة الحياة وتمنح من يقتنيها شعوراً مشجعاً لممارسة الرياضة، خاصة للفتيات اللواتي يفضلن أسلوب الجري أو الركض.



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