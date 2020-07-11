أزياء السهرة للمحجبات وطرق تنسيقها من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 07:43 مساءً - تسابقت الفاشينيستا المحجبات على إعتماد صيحة أزياء السهرة بالألوان الباستيلية الحالمة ويبدو أنها ستكون من الإتجاهات الدارجة في 2020 .



اذا كنت تتحضرين لمناسبة قريبة، إليكِ أبرز إطلالات الفاشينيستا المحجبات بأزياء تناسب السهرة استوحي منهن أسرار تنسيقها مع الحجاب وبما يناسب شكل جسمك.



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البدلة السوداء





تعد من الخيارات الأمنة التي تناسب النهار والمساء، اختاريها بتفاصيل مميزة كالسلاسل المعدنية التي تزين أطراف الأكمام على هيئة أهداب، ونسقيها مع حذاء أسود بكعب رفيع وحقيبة بلون قوي كالأحمر أو الأخضر الزمردي مزودة بسلسال ذهبي.









بدلة مزدانة بالترتر













قطعة تحتاج إلى الكثير من الجرأة، يُفضل أن تختاريها بلون حيادي كالأسود حتى لا تفسدي إطلالتك بالمبالغة، وتممي اللوك بحمل كلاتش صغير مستطيل الشكل باللون الفضي وأنتعلي حذاء Pointy من نفس اللون أو باللون الأسود الخالي من التطريز.









بنطال واسع مطرز بالذهبي









برزت هذا الموسم صيحة البناطيل واسعة الأرجل، انتقي قطعة مزدانة بتطريز ذهبي ونسقيها مع بلوزة سوداء وأعتمري توربان أسود وأكملي أناقتك بحذاء أسود شمواه.



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البنطال الجلد







اختاري بنطال جلد أسود غير محدد للساق ليناسب إطلالتك المحتشمة، ونسقيه مع سترة طويلة مغلفة بالدانتيل الأسود، وأكملي أناقتك بكلاتش صغير وحذاء مدبب باللون الأسود وزيني رأسك بطرحة شيفون بيضاء.





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جاكيت طويل باللون الذهبي





تجرئي واعتمدي الجاكيت الذهبي من وحي إطلالة الفاشينيستا مرمر وزينيه بحزام أسود عريض ونسقيه مع تنورة سوداء واسعة وحقيبة كلاتش ذهبية وحذاء أسود مزود برباط يلف الكاحل.



فستان تول مكشكش





كانت الفساتين المكشكشه نجمة عروض الأزياء هذا العام، اختاري موديل أبيض طويل ونسقيه مع بليزر أبيض مزود بحزام من نفس اللون وأكملي أناقتك بأكسسوارات باللون البيج الفاتح وطرحة قطنية بيضاء.





كنزة مغطاة بالترتر





اذا كنتِ ترغبين بإطلالة عملية، جربي تنسيق بنطال واسع عالي الخصر باللون الجملي مع كنزة صوف خفيفة مغطاة بالترتر على طريقة الفاشينيستا لينا أسعد، واحملي حقيبة كتف سوداء مبطنة عبر الجسم وأعتمري طرحة وردية.







فيست ذهبي





يمكن لسترة ذهبية من دون أكمام أن تزين إطلالتك السوداء المؤلفة من توب وتنورة طويلة شيفون أو تول، توجهي بهذا اللوك إلى سهرة مع الأصدقاء واكمليه بإنتعال حذاء أسود برقبة عالية تغطي الكاحل.

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