قفاطين لطيفة رأفت.. إطلالات بنكهة الأصالة المغربية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 07:43 مساءً - تعد لطيفة رأفت أيقونة الغناء المغربي وسيدة الأصالة المغربية، هي التي ظلت مخلصة للطرب المغربي دائمًا، كإخلاصها التام للزيّ المغربي، الذي لم تتخلَ عنه أبدًا.

تعتبر لطيفة سفيرة الزيّ التقليدي المغربي، فلم يسجل عليها يومًا أنها شاركت في إحدى الحفلات دون ارتداء القفطان المغربي.

كما شاركت بين الفينة والأخرى عبر مختلف صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لها في الحفلات التي تحييها، سواء داخل المغرب أو خارجه وهي ترتدي القفطان المغربي، مع تدوينات تعبّر فيها عن عشقها لهذا الإرث المغربي. تقول في إحدى تدويناتها: "أتمنى أن أكون قد وفيت حقه واستحققت لقب سفيرة القفطان المغربي داخل وخارج الوطن، فأنا أحمله دائمًا في حقيبة سفري، أينما حللت وارتحلت، بجميع بقاع العالم؛ كونه زيًا محترمًا ومحتشمًا".

تفضِّل لطيفة رأفت الظهور باللباس التقليدي المغربي، سواء داخل المنزل أو في الحفلات، وفي كل مرة تظهر بلباس تقليدي يختلف عن سابقه، من حيث التصميم أو حتى الألوان المبهرة.



قفاطين لكل المناسبات

قفطان باللون الأزرق



ارتدت لطيفة قفطانًا فخمًا باللون الأزرق الداكن، مصممًا بقبعة توسطته تطريزات دقيقة ومتقنة، وتميز بثوبه الحريري، مع إكسسوارات زادت من جمالية اللباس المغربي.

وتعتمد أيضًا لطيفة قفاطين منزلية خفيفة؛ لإطلالة أنثوية باللون الأزرق السماوي بلا حزام، وبتطريزات باللون الذهبي والأزرق الغامق، مع إكسسوارت بنفس لون القفطان.

القفطان المغربي له جمالية مختلفة مع كل منطقة من مناطق المغرب، وهو ما تقاسمته لطيفة رأفت مع جمهورها في حفل تكريمها بمدينة طنجة قبل أشهر، حيث ارتدت قفطانًا أبيض مطرزًا برسومات ذهبية مع سلهام أنيق فوقه، ولفة المنديل، أو ما يسمى "الشدة الشمالية" فوق الرأس.

ومن باب التغيير، تلجأ لطيفة رأفت لارتداء قفاطين خفيفة، كما هو الحال مع القفطان الذهبي المطرز برسومات من نفس لون القماش، مع حزام باللون نفسه، وبأكمام بقصة ضيقة.

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إطلالات بالجلابية الصيفية

جلابية باللون البرتقالي



الجلابيات المغربية أيضًا لها مكانة خاصة في قلب لطيفة رأفت، ومن أبرز اختياراتها جلابية بقبعة برتقالية اللون تقليدية التطريز بأهداب سوداء، ونسقتها بحقيبة سوداء، واختارت تسريحة شعرها مرفقة بالضفيرة، منحت إطلالتها رونقًا خاصًا ومميزًا، كما تناسبت معها، سواء كان اللوك نهاريًا أو ليليًا، واختارت أيضًا جلابية باللون الأصفر، مصممة بنقوش زرقاء في أطراف الأكمام، وفي المنتصف.

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حمل واحتفال في الخمسين

من عقيقة غزل ابنة دنيا بطمة



وكانت لطيفة قد أثارت خلال نهاية العام الماضي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب خبر حملها، خاصة أنها التزمت الصمت، ورفضت الحديث عن الموضوع على مختلف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من الخبر، خاصة أن لطيفة رأفت من مواليد 25 نونبر 1965.

واكتفت بنشر صور وفيديوهات احتفالية بعقيقة مولودتها، التي أطلقت عليها اسم "ألماس"، وهي ترتدي أبهى الأزياء التقليدية مثل عروس يافعة.

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