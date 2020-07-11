علاقات و مجتمع
رحلت عن عالمنا المنتجة والكاتبة الفلسطينية مي مسحال، أمس الجمعة، إثر تعرضها لجلطة.
ونعى عدد من نجوم الفن، الراحلة، وفي مقدمتهم الفنانة إسعاد يونس، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "مي مسحال في ذمة الله، منتجة سينمائية عاشقة للسينما المصرية".
كما نعت الفنانات سيمون ورانيا يوسف ونيللي كريم، المنتجة الراحلة، التي من المقرر دفنها اليوم السبت، بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.
والمنتجة مي مسحال، لها فيلم جار تصويره حاليا ويحمل اسم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وخالد الصاوي.
ومي مسحال، هي مؤسسة شركة "دانا" للإنتاج والتوزيع الفني، وقامت بإنتاج عدد كبير من اﻷفلام منها (هارمونيكا، ليه يا بنفسج، فتح عينيك، أحلام الفتى الطايش، آخر الدنيا، سحر العيون، فرقة بنات وبس، بنات وموتوسيكلات، بترا: بوابة الزمن).
وقامت الكاتبة الفلسطينية بكتابة فيلمي بنات وموتوسيكلات، وبترا: بوابة الزمن، عام 2017 .
كانت هذه تفاصيل خبر وصفتها إسعاد يونس بـ"عاشقة السينما المصرية".. من هي المنتجة الفلسطينية الراحلة مي مسحال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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