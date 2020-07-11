خالد الجندي: علموا بناتكم احترام الزوج ومهابته والترقق معه

علاقات و مجتمع

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن تقصير الزوج في مهام منزله ليس مبررا للخيانة أو انفلاته من العروة الزوجية، وكما نوجه الأزواج بتقوى الله في النساء، فيجب توجيه النساء بتقوى الله في الرجال، وأن تحافظ على زوجها، وعدم التسلح بسلسلة من الحقوق والامتيازات والمكاسب على حساب العلاقة الزوجية.

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وأضاف "الجندي" خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يجب على الآباء تربية بناتهم على حق الزوج واحترامه ومهابته وعدم خيانته أو إفشاء سره والترقق معه واحترام تلك القيم الإنسانية بينها وبينه، موضحا أن الرفعة من أمر المرأة لا يكون على حساب العلاقة الزوجية أو احترام الواجبات الزوجية وإعلاء قدر الرجل والواجب تجاهه، وذلك لأن المرأة ستحاسب على ما قامت به تجاه زوجها.

وأكد أن المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن هناك ظواهر جديدة في المجتمع المصري تتمثل في عقوق الآباء للأبناء بعدم توجيههم ومداعبتهم وملاعبتهم ومراعاتهم، كما تفشت ظاهرة عقوق الزوجات للأزواج.