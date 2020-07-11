"تأهيل قبل العقاب" مقترح سمية الخشاب لمواجهة التحرش.. ومتابعون: أخطر من كورونا

علاقات و مجتمع

قدمت الفنانة سمية الخشاب، مقترحا لعقاب المتحرشين، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

وذكرت "الخشاب" في مقطع الفيديو: "الولاد الصغيرين اللي بيتحرشوا وهما مش فاهمين، الوعي والفهم والإدراك.. ملاقوش في البيت اللي يعلمهم الغلط من الصح والحرام والحلال.. المفروض نعلمهم ونفهمهم".

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وتابعت بأنه يجب تعليم وتقديم الوعي قبل العقاب: "قبل ما يتعاقبوا لازم يتحطوا في مراكز يتعملوا فهم وإدراك.. لو عمل حاجة تاني هيتعقب قانوني.. بس بيبقوا ولاد صغيرين ومش فاهمين.. ومحتاجين مراكز للتأهيل".

وأوضحت سمية الخشاب، أنه ليس ذنب الأطفال أنهم لم يجدوا من يوعيهم ويفهمهم: "أنا بقترح إن لو اتعملت مدارس تأهيلية داخل المدارس في فصل الصيف والفصول فاضية مش هتبقى حاجة مكلفة.. وأعتقد في كتير من مدربين التنمية البشرية ومدرسين التربية، ممكن يتبرعوا بساعة أو ساعتين من وقتهم للولاد اللي محتاجين التنمية البشرية دي.. واللي محتاجين للفهم والإدارك والاستيعاب".

وانقسم متابعو "الخشاب" حول مقترحها: "مراكز إيه دول عايزين يتولع فيهم بجاز، دول وباء أخطر من كورونا" لتعلق "الخشاب" قائلة: "معلش.. لما يتعلموا الأول الصح والغلط ويفهموا يبقى المجتمع والدولة عملت اللي عليها، بعد كده لو غلط تاني خلاص بقى يتعاقب من غير أي رحمة".

ومن ضمن التعليقات المؤيدة لمقترحها: "لو الناس كلها عقليتها زي عقليتك مش هيبقى في تحرش"، "حبيبتي كلامك صح"، و"مع احترامي ليكي إحنا عاوزين قوانين تتفعل أكتر من مراكز التأهيل".