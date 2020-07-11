"ليه محدش بيحبني؟".. ابن سولاف فواخرجي يتعرض للتنمر والفنانة ترد (فيديو)

علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة سولاف فواخرجي، برفقة ابنها علي رمضان، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للحديث مع متابعيها وجمهورها، لتجد الفنانة ما لم تكن تتوقعه، إذ تمحورت التعليقات حول ابنها كونه بجسد ممتلئ.

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وأرفقت الفنانة، تعليقًا على موقع الفيديو الذي ظهرت به برفقة نجلها: "مقابلة مع الأستاذ علي رمضان".

حاولت الفنانة في البداية تجاهل تلك التعليقات التي وصفتها فيما بعد بالسخيفة التافهة، ولكنها لم تستطع تحمل الأمر فور تلقى "علي" رسائل من متابعين يستفسرون عن وزنه ويتنمرون على زيادته، ورد عليهم بأن وزنه زائد بالفعل وهذا شيء لا يخصهم.

وأبدى الطفل علي، انزعاجه من الأسئلة والتعليقات التي تنمرت به وبجسده، قائلًا: "ليه ما حدا بيحبني؟.. كله يقول لى انت سمين.. طيب أنا سمين".

الفنانة سولاف فواخرجي، تزوجت من الممثل السوري وائل رمضان، عام 1999، بعدما تعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، وانفصلا لفترة عام 2004، وعادا مرة أخرى بعد فترة، ولديهما ولدان هما حمزة وعلي، وقد شاركها في مسلسل الحسناء والعجوز، وأجزاء من مسلسل بقعة ضوء.