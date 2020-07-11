بعد شفائها من كورونا.. هند البحرينية تعلن خطوبتها

علاقات و مجتمع

سجل اسم الفنانة هند البحرينية كأول فنانة عربية تعلن إصابتها بفيروس كورنا المستجد، في مطلع شهر مارس الماضي، وفي الـ23 من نفس الشهر أعلنت هند انتصارها على الفيروس، وعقب أشهر قليلة أعلنت الفنانة بدء حياة جديدة بخطوبتها.

وشاركت الفنانة البحرينية جمهورها بصورة لها خلال حفل خطوبتها وهي مرتدية خاتم الخطوبة، وعلى رأسها وضعت تاجا من الورود، ولم تعلن عن اسم خطيبها، وذلك عبر صفحتها الشخصية عل موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وتفاعل معها متابعيها وجمهورها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "ألف مبروك يا حبيبتي خطبة مباركة"، وقال آخر، "مبروك يا هند مين خطيبك.. ألف مبروك الخطبة حبيبيتي إن شاء الله تتهني.. والله شكله خاتم خطوبة مبروك".

كما شاركت عبر خاصية "ستوري"، مقاطع مصورة من حفل الخطوبة بخلفية موسيقية، كما أعادت نشر كل التهاني التي حصلت عليها بمناسبة خبطتها.