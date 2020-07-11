خبراء الفلك يكشفون عن أكثر الأبراج حبًا للنساء بفعل صفاتهم والكواكب المتأثرين بها

نلاحظ بعض الرجال يحبون ويعشقون أكثر من امرأة في وقت واحد، والبعض الآخر يتزوجون أكثر من إمرأة، ولا يستطيعون التخلي عن واحدة منهم، ويكون الإختيار بينهم صعب جداً فقد يجدون بعض الصفات الجذابة في المرأة كمظهرها أو شخصيتها مثلاً، فيبدؤون بمحاولة التقرّب منها دون تفكير، ولا ينتظرون كثيراً في سبيل الدخول بعلاقة تُقرّبهم منها أكثر، ولا يترددون إذا وجدوا أنفسهم واقعون في حبها، وقد ينظرون للأمر على أنّه شعور جميل يتبعهم، ويسيرون خلفه، وفي حال خسارتهم، أو عدم الإنسجام معها، قد يبحثون عن حبٍّ جديد، لكن العواطف بشكل عام أمر نسبيّ ولها فروق مختلفة بين الجنسين، فالرجل والمرأة مختلفان في طبيعتهما وتركيبهما الداخليّ، وتأثير العواطف عليهما أمرٌ متفاوت.

يتصف بعض الأبراج بحبّهم للنساء أكثر من غيرهم، وذلك يعود الى صفاتهم والكواكب التي يتأثرون بها فما هي أكثر الأبراج حباً للنساء وفقًا لخبراء الفلك.

برج الثور 20 أبريل / نيسان - 20 مايو / أيار

عاشق شغوف جداً ومندفع، وقليلون هم الذين يستطيعون مقاومة سحره، لكنه أيضاً متطلب في العشق كثيراً، ومتعطش دائما للإثارة من خلال الرائحة والأصوات ويشكل اللمس جزءاً أساسياً من متعته، يكره إضاعة الوقت، لذلك فإن الجهود التي يتم وضعها تكون على قدر عالٍ من الاهمية، ويفضّل برج الحمل أيضاً أن يكون المُلاحَق لا أن يُلاحِق الاخرين .

برج السرطان 22 يوينو / حزيران - 22 يوليو/ تموز

شغوف لا يوازيه حماسةً أي برج آخر، يصعب عليه الإنتظار، فهو يود الحصول على ما يرغب فيه فوراً، بارع في الحب، ويتمتع بشخصية غامضة تجذب النساء اليه، ويميل إلى التجربة والمغامرة، يفضل التجديد في علاقاته دائما، ولا يخجل من الإفصاح عما يريده، كثير العلاقات ولا يستقر على شريكة واحدة لأنه يكره العلاقة الروتينية والمملة ويهوى التجديد خصوصاً إذا شعر بالبرود والملل.

برج الأسد 23 يوليو/ تموز - 22 أغسطس / آب

يعرف كيف يوقع النساء بحبه من خلال الغزل والكلام المعسول، كما يتمتع بكاريزما تجعله مميّزاً.

رومانسي، ولديه ثقة شديدة بنفسه وبقدراته ويعتبر من أفضل الأبراج فى الحب، عاشق خالٍ من العقد والموانع، ينتقل من علاقة الى أخرى ولا يعرف الإستقرار، الحياة في رأيه قصيرة جداً لإضاعتها في المقدمات التي لا طائل منها.

برج الميزان 23 سبتمبر / أيلول 22 أكتوبر/ تشرين الأول

عفوي ومندفع في الحب ويتبع غرائزه، جريء، يسير مباشرة نحو الهدف، يهوى خوض تجربة الحب، ومن العشاق المحبين جداً للملذات .

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برج القوس 22نوفمبر/ تشرين الثاني - 21 ديسمبر/ كانون الاول

هو برج ناري وبالتالي يتمتّع بطاقة كبيرة، وبجاذبية يصعب مقاومتها، هو متعدد العلاقات في حياته. يتمتع الدلو بذوق عال ومزاج خاص، ويفضل الغزل والمداعبة، لا يعتبر من الابراج التي تضع شروطاً تعجيزية للعلاقات، لكن في الوقت عينه لا يمكن وصفه بالمتهور. هو ذلك العاشق الذي لا يرضى بحياة مبرمجة سلفاً ويمتلك دائماً خططاً ومهارات لجذب النساء. يترك عواطفه في مهب مزاج أي إمرأة أو تحكّمها، لا يمكنه وضع حداً لعواطفه ولإنجرافه بالشغف.

برج الجدي 22 ديسمبر/ كانون الأول - 19 يناير/ كانون الثاني

يعرف الجدي بأنه مثقف ومحب للكمال لكنه في الحب غير تقليدي على الإطلاق، يحب الإغراء لكنه لا يفضل الخضوع، غالباً ما يسعى الى جذب النساء حوله، وجعل نفسه محط الاهتمام لان مزاجيته تطغى على قراراته وتعامله مع شريكته.

برج الدلو 20 يناير/ كانون الثاني - 18 فبراير/ شباط

الدلو من الابراج التي يمكن إثارتها بسهولة ورومانسي، دافئ، حنون وعاشق بامتياز، قادر على إرضاء شريكته، بحيث يمنحها أوقاتاً مفعمة بالمتعة وبدون حب يشعر بأنه ناقص وفارغ . مولود الدلو ليس من النوع الذي لا يحب الزواج، والعلاقة العاطفية تكون جيدة ما دامت ممتعة ومسلية .

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