حب جديد وسفر.. تعرف على حظك هذا الأسبوع من برجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: تسافر إلى مكانك المفضل، وتفضي يوما ممتعا مع شريك الحياة.

مهنياً: أسبوع مناسب للاسترخاء والبعد عن كل ضغوطات العمل، التي كنت تمر بها الفترة السابقة.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: ترغب في الجلوس مع شريك حياتك بمفردك، لتقييم علاقتكما.

مهنياً: لديك تراكمات في مهام العمل، يتطلب منك إنجازها في أسرع وقت، لكن عليك الحذر لعدم ارتكاب الأخطاء.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: تقابل أشخاصا جددا في مناسبة سعيدة، تصبحون بعدها أصدقاء مقربين.

مهنياً: يوم ممتع مع أصدقاء العمل، وترغبون في الخروج، لقضاء مزيد من الوقت معا.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: تقوم اليوم ببعض التغييرات في ديكورات المنزل، تدخل عليك البهجة، وتجعلك ترغب في الجلوس به أكبر وقت ممكن.

مهنياً: لا تبالغ في الضغط على نفسك، حتى لا تتعرض للتعب، فحاول الجلوس في المنزل للحصول على قسط من الراحة، وإنجاز مهام المنزل.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: أسبوع مميز بالنسبة لك، وتتولد لديك رغبة في مشاركة شريكك في بعض نشاطاتك المفضلة.

مهنياً: حان الوقت لتبادل وجهات النظر مع من يعجب بآرائك ويحترم جديتك ونشاطك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: أسبوع صعب إلى حد ما، مشاكل عاطفية، وضغط في العمل، لذا عليك بالهدوء لتجاوزه.

مهنياً: تحصل على أفكار مهمة تحاول أن تبلورها، وتستفيد من ظروف جيدة تتاح لك في هذا الأسبوع.

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-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: تشارك هذا الأسبوع، بمناسبات واحتفالات اجتماعية مهمة وتستقطب الاهتمام، قد تلتقي بنصفك الآخر، إذا كنت عازبا.

مهنياً: يحالفك الحظ ويدعم خطواتك فتبدو واثقا من نفسك، حتى ولو تعثرت في النهاية ستحقق ما تريد.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: تشعر بالعجز عن مواجهة أمورك العاطفية، لكن لا تتصرف بطريقة انفعالية.

مهنياً: قد تعيد النظر بطريقة تعاملك مع زملائك في العمل، وتضطر إلى شرح موقفك أو تقديم عرض أو فكرة.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: تتلقى علامات الاعجاب ورسائل مميزة وتسمع أخبارا ترضيك، ما يساعدك على حسم أمورك العاطفية.

مهنياً: تبدو قدرتك على الإقناع هائلة، ما يساعدك في اقناع زملائك في العمل.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: يعلن هذا الاسبوع أحد الأشخاص عن حبه لك، وستتلقى دعوات تتيح لك لقاءات جديدة.

مهنياً: عليك التمهل في الأمر المعروض عليك، ولا تنساق وراء ما تعتقده فرصة وقد يكون فخا.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: عليك أن تتجنب الأفكار السلبية مع شريكك، خاصة اذا لم يكن لديك حجة تدعمها.

مهنياً: أسبوع جيد ومثمر تتبلور أعمالك وتحصل على مكافأة تشجيعا لك.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: بداية هذا الأسبوع قد تكون هادئة، ولكن في نهايته يحدث لك بعض النزاعات قد تتسبب في إبعادك عن شريكك.

مهنياً: يبدو ذهنك حاضرا لاستيعاب كل ما يحصل حولك أو احتواء المشاكل الخاصة بعملك.