حب جديد وسفر.. تعرف على حظك هذا الأسبوع من برجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: تسافر إلى مكانك المفضل، وتفضي يوما ممتعا مع شريك الحياة.
مهنياً: أسبوع مناسب للاسترخاء والبعد عن كل ضغوطات العمل، التي كنت تمر بها الفترة السابقة.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: ترغب في الجلوس مع شريك حياتك بمفردك، لتقييم علاقتكما.
مهنياً: لديك تراكمات في مهام العمل، يتطلب منك إنجازها في أسرع وقت، لكن عليك الحذر لعدم ارتكاب الأخطاء.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: تقابل أشخاصا جددا في مناسبة سعيدة، تصبحون بعدها أصدقاء مقربين.
مهنياً: يوم ممتع مع أصدقاء العمل، وترغبون في الخروج، لقضاء مزيد من الوقت معا.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: تقوم اليوم ببعض التغييرات في ديكورات المنزل، تدخل عليك البهجة، وتجعلك ترغب في الجلوس به أكبر وقت ممكن.
مهنياً: لا تبالغ في الضغط على نفسك، حتى لا تتعرض للتعب، فحاول الجلوس في المنزل للحصول على قسط من الراحة، وإنجاز مهام المنزل.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: أسبوع مميز بالنسبة لك، وتتولد لديك رغبة في مشاركة شريكك في بعض نشاطاتك المفضلة.
مهنياً: حان الوقت لتبادل وجهات النظر مع من يعجب بآرائك ويحترم جديتك ونشاطك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: أسبوع صعب إلى حد ما، مشاكل عاطفية، وضغط في العمل، لذا عليك بالهدوء لتجاوزه.
مهنياً: تحصل على أفكار مهمة تحاول أن تبلورها، وتستفيد من ظروف جيدة تتاح لك في هذا الأسبوع.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: تشارك هذا الأسبوع، بمناسبات واحتفالات اجتماعية مهمة وتستقطب الاهتمام، قد تلتقي بنصفك الآخر، إذا كنت عازبا.
مهنياً: يحالفك الحظ ويدعم خطواتك فتبدو واثقا من نفسك، حتى ولو تعثرت في النهاية ستحقق ما تريد.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: تشعر بالعجز عن مواجهة أمورك العاطفية، لكن لا تتصرف بطريقة انفعالية.
مهنياً: قد تعيد النظر بطريقة تعاملك مع زملائك في العمل، وتضطر إلى شرح موقفك أو تقديم عرض أو فكرة.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: تتلقى علامات الاعجاب ورسائل مميزة وتسمع أخبارا ترضيك، ما يساعدك على حسم أمورك العاطفية.
مهنياً: تبدو قدرتك على الإقناع هائلة، ما يساعدك في اقناع زملائك في العمل.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: يعلن هذا الاسبوع أحد الأشخاص عن حبه لك، وستتلقى دعوات تتيح لك لقاءات جديدة.
مهنياً: عليك التمهل في الأمر المعروض عليك، ولا تنساق وراء ما تعتقده فرصة وقد يكون فخا.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: عليك أن تتجنب الأفكار السلبية مع شريكك، خاصة اذا لم يكن لديك حجة تدعمها.
مهنياً: أسبوع جيد ومثمر تتبلور أعمالك وتحصل على مكافأة تشجيعا لك.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: بداية هذا الأسبوع قد تكون هادئة، ولكن في نهايته يحدث لك بعض النزاعات قد تتسبب في إبعادك عن شريكك.
مهنياً: يبدو ذهنك حاضرا لاستيعاب كل ما يحصل حولك أو احتواء المشاكل الخاصة بعملك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.