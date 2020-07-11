صورة.. صبا مبارك تفاجئ جمهورها بقصة شعر "آلا جرسون"

لايف ستايل

فاجأت الفنانة صبا مبارك جمهورها ومتابعيها بـ"نيو لوك" جديد نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت صبا مبارك بقصة شعر جديدة عليها كليا وهي "ألا جرسون"، شعر قصير مبلل، ومكياج بسيط لائق لإطلالتها، مع بلوزة بأكمام طويلة.

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وتفاعل الجمهور عبر إنستجرام، مع إطلالة صبا مبارك الجديدة، عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان من بين التعليقات على الصورة، "قمر بجد"، و"أنتي قنبلة تمثيل جميلة"، و"ما شاء الله عليكي حلوة في كل شكل وشعر".

وتشارك صبا مبارك جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات عبر إنستجرام، من حياتها اليومية، وأعمالها الفنية.