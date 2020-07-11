للنساء والأطفال.. نصائح غذائية وأطعمة لتعويض نقص الحديد في الجسم

صحة

نقص الحديد وفقر الدم شائع حول العالم وخاصة بين النساء والأطفال ولعلاجه خطوات بسيطة ولكن يجب إتباعها بعناية بحسب موقع "سبوتنيك".

ويقدم موقع "هن" نصائح غذائية وأطعمة لزيادة نسبة وامتصاص الحديد في الجسم.

- يجب منع تناول الشاي والقهوة مع الوجبات الرئيسية لان بها عناصر تمنع امتصاص الحديد في الجسم، وعوضا عن ذلك يجب تناولها بعد الوجبة الرئيسية بساعتين على الأقل.

- يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي لقدرته الواسعة على امتصاص الحديد من الأطعمة.

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وهناك أيضا أطعمة تحتوي على حديد بشكل أساسي على النحو التالي:

- لحوم الدواجن، ولحوم والأسماك مثل سمك السلمون والتونة على وجه الخصوص، فهي غنية بالحديد، والتي يمكن بتناولها تعويض فقدانه من الجسم.

- البيض يعتبر وجبة غذائية كاملة، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية بما فيها البروتينات والمعادن والفيتامينات، أما صفار البيض بشكل خاص يساعد في إمداد الجسم بالحديد، والحفاظ أيضاً على مستويات آمنة له في الجسم.

- تعتبر البقوليات غنية جداً بالحديد لكل من يعاني ومن أهم هذه البقوليات الفاصولياء والحمص والعدس.

- الخضار ذات الأوراق الداكنة: السبانخ هي أفضل مصدر للحديد، بالإضافة إلى العديد من الخضار الورقية الأخرى الغنية بالعناصر الغذائية إلى جانب الحديد، مثل الكرنب والبقدونس والقرنبيط والفلفل الأخضر.

- المكسرات والبذور: بصرف النظر عن كونها من السناك، إلا أنها جبة مفيدة جداً، تعد المكسرات والبذور من أهم المكونات التي تسهم في تعويض نقص الحديد في الجسم، وتحسين مستوياته أيضاً.