صور.. رد ناري من عمرو السولية على المتحرشين بطفلته: "لسه قالعة البامبرز"

علاقات و مجتمع

رد فعل قوي من لاعب كرة القدم عمرو السولية نجم وسط الفريق في النادي الأهلي، على بعض ممن وصفهم بالمتحرشين بطفلته الصغيرة بعد نشر صورة تجمعه بها عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

كانت التعليقات التي تلقاها السولية على مظهر طفلته التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحملت عبارات التحرش، "بنتك وتكة يا سولية"، و"يا ريت تلبس بنتك ملابس محترمة وأنت شخص محترم فلازم تربي بنتك تربية محترمة، وربنا يخليلك ليلى وصوفيا".

وقال آخر، "بنتك مكنة صيني هبيع دكرين البط وادفع فلوسهم مهر واتجوزها"، و"استر بنتك عشان تكبر مستورة".

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ورد السولية عبر تويتر، عقب ساعات من نشر صورته معها قائلا: "بنتي ليلى عندها 3 سنين ونص، لسه قالعة البامبرز الكلام ده بيتقال على طفلة، إيه اللي يخلي بني آدم خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير إنه فعلا خنزير، إيه المرض ده، دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين وبنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع علشان ميتعرضوش لأذاهم".

وتابع: "أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتي وهما شايفين اللي بيحصل، قررت أتقدم ببلاغات ضد أصحاب الكومنتات دي علشان اللي زيهم دول مينفعش يكبروا وسطنا".

واختتم رده قائلا: "قررت أحمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".

يذكر أن قضايا التحرش متداولة بشدة في ظل عزم السيدات والفتيات التحدث عما يحدث لهن من انتهاكات جسدية وجنسية مؤخرا، أبرزها القضية التي تنظر من قبل مكتب النائب العالم للطالب أحمد بسام زكي والمتهم بالتحرش بعشرات الفتيات، بالإضافة إلى تحدث فتيات عن انتهاكات جنسية في العمل، وكذلك تعرضهن للاغتصاب من قبل المحارم.