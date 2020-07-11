علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها بصورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".
وظهرت ريهام في الصورة بصحبة زوجها، في الساحل الشمالى، مرتدية بادي وشورت.
وكانت من ضمن تعليقات متابعيها، "حلوين أوي ربنا، يخليكم لبعض"، وعلق البعض على سليبر ريهام أيمن، "السليبر حلو أوي".
يذكر أن الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبا "رمزي وليليا" وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام أيمن بصحبة زوجها في الساحل الشمالي.. ومتابعوها: حلو السليبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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