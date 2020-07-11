منها تخطي الوجبات.. 10 عادات بسيطة تسبب زيادة وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

في ظل بحث أصحاب الوزن الزائد عن إيجاد حل للتخلص منه، إلا أنهم قد يعانون من بطء هذه العملية، بسبب عادات بسيطة خاطئة.

يكشف خبراء التغذية الأخطاء الأكثر شيوعًا التي تتسبب في بطء عملية فقدان الوزن، وفقا لموقع "eatthis".

وضع صلصة على السلطة:

نعم تناول السلطة مفيد ولكن كما تقول دكتور جوليانا هيفر، أخصائية تغذية: "عندما تضيف الصلصات إلى سلطاتك الصحية والحبوب الكاملة والمعكرونة والأطباق الأخرى، فأنت تتخلص من السعرات الحرارية الزائدة أكثر أو أقل، يحتوي الزيت على 2000 سعر حراري لكل كوب، ومن السهل جدًا رش نصف كوب من السلطة أو التشويح مع جميع الخضروات، وبدلاً من ذلك، حاول استبدال مرق الخضار للتقليب واستخدام الصلصات الخالية من الزيت".

تناول اللحم كل يوم

تكشف "هيفر": "دراسة حديثة أجريت على ما يقرب من 14000 شخص أظهرت أن أولئك الذين يتناولون أكبر قدر من اللحوم هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 27٪، بينما توضح العديد من الدراسات أن أولئك الذين يستهلكون أنماط أكل نباتية يميلون إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم ومستويات الدهون، بما في ذلك دراسة أجريت مؤخرًا على أكثر من 55000 امرأة تتناول عددًا أقل من المنتجات الحيوانية، كلما انخفض معدل زيادة الوزن والسمنة".

تناول وجبة الإفطار والغداء في مكتبك

من التصرفات التي تبطئ عملية فقدان الوزن، عليك تناول وجبة الإفطار فقط في عملك واحرص على تناول الغداء في منزلك.

تناول أغذية بطريقة غير صحية

تقول اختصاصية التغذية ليزي لاكاتوس: "تأخذ قطعة من الحلوى من مكتب زميلك في العمل، وتتناول بعض الرقائق هنا، وتضيف القليل من الزبدة هناك، وتفترض أن ذلك لن يضرك، لكن هذه الأغذية تتراكم ما يمنع فقدان الوزن".

تناول الطعام واقفا

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"إذا كانت السعرات الحرارية تحسب بالفعل، فإن الحصول عليها من تناول الطعام واقفا خطأ كبير، كثير من الناس يأكلون كيسا من رقائق البطاطس، يقف أمام الثلاجة أو خزانة الطعام، ويقررون تناول وجبة خفيفة، يجب أن تجلس على طاولة".

مكونات المنتج

قراءة المكونات الفعلية في المنتج هي جزء أساسي من فقدان الوزن، لأن العديد من الارشادات الصحية على الطعام مضللة وغير منظمة، تعرف على ما هو موجود في طعامك من سكريات ودهون.

استخدام أطباق كبيرة في الطعام

استخدام أطباق كبيرة، وعاء، زجاج، وحتى الأواني خطأ كبير، حيث تقول "هيفر": "تظهر الأبحاث أن استخدام أطباق كبيرة يجعل من السهل جدًا التقليل من حجم أجزاء الطعام، وبالتالي الإفراط في تناولها".

نسيان السعرات المحددة

تقول هيفر: "من السهل نسيان عدد السعرات الحرارية التي يحتويها المشروب، استبدل المشروبات السكرية والشاي المحلى بالماء والشاي غير المحلى والمياه الفوارة لتوفير السعرات الحرارية".

تخطي الوجبات

تقول سارة جين بيدويل، مقدمة برنامجCooking with Sarah-Jane: "في حين أن تخطي الوجبات قد يبدو وسيلة سهلة لتناول كميات أقل، إلا أنه من المحتمل أن يكون السبب الأكبر لك في تناول الطعام لاحقًا، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي إبطاء فقدان الوزن".

عدم الالتزام باتباع نظام غذائي نباتي

وفقا لـThe Nutrition Twins: "عند اتباع نظام غذائي نباتي بشكل صحيح، يمكن أن يخفض الكوليسترول ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، بل ويساعد على فقدان الوزن." "غالبًا ما يتبنى الناس أسلوب حياة نباتي، ومن ثم لا يسيطرون السيطرة ويتناولون الكثير من المكسرات والبذور وزيوتهم الصحية ما يعطل فقدان الوزن".