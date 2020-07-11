عطور خريف 2020... رائحتها تخطف الأنفاس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 01:42 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالعطور، فإن لكل وقت رائحته المناسبة، خصوصاً أن كل مزيج من نغمات العطور يهدف الى تعزيز مزاج معين لدى المرأة وفق كل موسم من مواسم السنة. لذلك لن يكون مناسباً على الإطلاق استخدام عطور صيفية في عز الخريف. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة من أجمل عطور خريف 2020، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Jo Malone London Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense

Jo Malone London Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense



يمزج هذا العطر من جو مالون Jo Malone London، بين نغمات الهيل الحار ونجيل الهند الترابي والفانيليا، وهي روائح تشكل في ما بينها رائحة غنية آسرة تخطف الأنفاس. وهو مخصص للنساء والرجال على حد سواء، ويتلاءم جداً مع أجواء فصل الخريف، فلا تترددي في تجربته.

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Givenchy L'Interdit Eau de Toilette

Givenchy L'Interdit Eau de Toilette



إنه عطر زهري خريفي فريد من نوعه ويشكل إضافة رائعة الى مستحضرات الجمال لديك، فهو يبث فيك النشاط والحيوية خلال أجواء الخريف المملة. يعتمد هذا العطر من جيفنشي Givenchy، في تركيبته، على روائح أزهار البرتقال والزهور البيضاء والأخشاب والباتشولي والمسك ونجيل الهند.

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Tom Ford White Suede

Tom Ford White Suede



إنه عطر خريفي رائع من توم فورد Tom Ford، رشيه على مناطق النبض في جسمك وبمجرد أن يستقر على بشرتك حتى يمنحك رائحة خشبية – مسكية تبث فيك الدفء وتشعرك بالراحة والطمأنينة. يشكل هذا العطر من أفضل الخيارات لهذا الخريف، فلا تترددي في تجربته.



Atelier Cologne Santal Carmin Cologne Absolue

Atelier Cologne Santal Carmin Cologne Absolue



يتميز هذا العطر برائحته الغنية والعميقة التي ترتكز على نغمات خشب الصندل والبرغموت والزعفران. وعلى رغم قوة هذه الروائح، إلا أنها سرعان ما تصبح ناعمة لتمنحك رائحة أسرة تدوم لساعات طويلة. إنه عطر رائع لأجواء الخريف الباردة، فاجعليه في قائمة خياراتك.



Burberry Her Intense Eau de Parfum

Burberry Her Intense Eau de Parfum



سيشعرك هذا العطر من بيربيري Burberry، بالانتعاش والنشاط خلال الخريف، وذلك بفضل نغمات الفاكهة والأزهار التي يشتمل عليها، في مقدمها ثمر العليق والياسمين والعنبر التوابل الدافئة، التي ستمنحك رائحة ممتعة وآسرة طوال النهار. إنه من أجمل العطور الملائمة لفصل الخريف، جربيه فرائحته لن تخذلك على الإطلاق.

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