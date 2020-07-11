كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 01:42 مساءً - من المحتمل ألا تكون اتجاهات وصيحات الشعر ضمن أولوياتك حالياً، خصوصاً في ظل الحجر المنزلي وانتشار جائحة كورونا. لكن تشكل متابعة موضة الشعر بمختلف أشكالها فكرة رائعة لاستعادة الحياة الطبيعية والعودة مجدداً الى عالم الجمال. لذلك، نرصد لك أبرز صيحات الشعر لخريف 2020، الي استوحيناها من العروض العالمية التي أقيمت قبل البدء بالعزل المنزلي.



سكارف الشعر

سكارف الشعر



يعد سكارف الشعر من أبرز أكسسوارات الشعر التي ستكون رائجة جداً خلال خريف 2020، لا سيما أنواع السكارف الحريرية المطبوعة ذات الألوان الزاهية، والتي كانت بارزة جداً في عروض ديور Dior. بإمكانك استخدام السكارف مع كافة تسريحات الشعر المنسدلة والمرفوعة.

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صبغات الشعر الملونة اللامعة

صبغات الشعر الملونة اللامعة



ستكون صبغات الشعر الملونة اللامعة رائجة جداً في خريف 2020، حيث ظهرت العارضات على مدرجات عروض الخريف بألوان شعر زاهية، مثل البنفسجي لدى دار Billie Eilish، والأزرق لدى دار Christian Siriano. فتحضري لإطلالة جريئة مفعمة بالحيوية تبث فيك الطاقة والنشاط بعد فترة طويلة من العزل المنزلي.

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بندانا الشعر

بندانا الشعر



سيستمر بندانا الشعر موضة رائجة لخريف 2020، لكن سيأخذ منعطفاً رياضياً وعملياً، وسيكون خياراً رائعاً لإطلالة المرأة اليومية ولإطلالة مريحة في النادي الرياضي. وهو سيكون بأشكال وألوان مختلفة تلائم جميع أذواق النساء.استوحيها من عروض Adeam، أو شانيل Chanel أو Brandon Maxwell، أو قوتشي Gucci.



حجاب الشعر المزخرف

حجاب الشعر المزخرف



لإطلالة ملوكية راقية وجذابة، اعتمدي هذا الخريف حجاب الشعر المزخرف، الذي يغطي كامل الشعر والوجه بطريقة أنثوية جذابة.استوحيه من عروض Giambattista Valli، أو the Rodarte التي اعتمدته مزيناً بالورود الحمراء والبيضاء.



ضفائر الأطفال

ضفائر الأطفال



إن إضافة عدد قليل من الضفائر الصغيرة، أو ضفائر الأطفال، الى تسريحات شعرك الفضفاضة، خياراً رائعاً لمواكبة موضة شعر خريف 2020، كونها من أبرز الاتجاهات خلال هذا الموسم، وستكون رائجة بألوان متعددة. استوحيها من عروض ماكس مارا أو Tadashi Shoji

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