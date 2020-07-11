تنانير صيفية ملونة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 01:42 مساءً - أصبحت التنانير الصيفية الملونة موضة رائجة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة بين المحجبات، نظراً لما تمنحه لهن من إطلالة أنيقة وناعمة.

وتختلف تصميمات التنانير الصيفية الملونة للمحجبات، كما يُستخدم في تصميمها أقمشة مُختلفة، مثل الشيفون والساتان والحرير والكريب.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة تصميمات مختلفة لتنانير صيفية ملونة للمحجبات، لتختاري من بينها التصميم الأنسب لديكِ لإطلالة أكثر أناقة وتميزاً في فصل الصيف.



تنورة صيفية ملونة من الساتان

تنورة صيفية ملونة من الساتان



يُعد اللون الأزرق بدرجاته المُختلفة من الألوان الصيفية الأنيقة والممُيزة، التي تُفضلها الكثير من الفتيات.

ولإطلالة أنيقة باللون الأزرق، يمكنك الاستعانة بتنورة واسعة من الساتان الأزرق بدرجاته المختلفة، مع بلوزة بيضاء ذات أكمام واسعة، وهي الإطلالة التي تُناسب الخروجات المسائية أو المناسبات الاجتماعية.

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تنورة صيفية بليسيه ملونة

تنورة صيفية بليسيه ملونة



لإطلالة أكثر نعومة وأناقة، يمكنكِ الاستعانة بتصميمات التنانير الصيفية الملونة البليسيه، والتي تُناسب مختلف أوقات اليوم.

ولاعتماد هذه الإطلالة، يمكنكِ تنسيق تنورة بليسيه من اللون الوردي مع قميص جينز باللون الأزرق الفاتح، مع صندل بكعب عالٍ.

وإذا كنتَ ترغبين في اعتماد التنورة الملونة البليسيه في إطلالة أكثر أناقة، يمكنكِ تنسيقها مع بلوزة بيضاء من الدانتيل وإيشارب وصندل ذي كعب عالٍ من نفس لون التنورة، وهي الإطلالة التي تناسب الخروجات المسائية.

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تنورة صيفية ملونة من الكشكش

تنورة صيفية ملونة من الكشكش



يًعد تصميم الكشكش من التصميمات الرائجة في الأزياء مؤخراً، فهو يعطي إطلالة أنيقة ومُميزة سواء تم استخدامه في التنانير أو الفساتين أو حتى القمصان.

وإذا كنتِ تُفضلين تصميم الكشكش، يمكنكِ الاستعانة به بارتداء تنورة شيفون صيفية من الورود الملونة، وبتصميم الكشكش، والتي يمكنكِ ارتدائها في أوقات اليوم المُختفلة، بتنسيقها مع بلوزة سوداء أو بيضاء، أو قميص باللون الوردي.

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تنورة صيفية ملونة مطبعة بالورود

تنورة صيفية ملونة مطبعة بالورود



إذا كنتِ تُفضلين التنانير المُطبعة بالورود، يمكنكِ اختيار هذا التصميم الأنيق لتنورة صيفية من الكريب المُطبع بالورود الخضراء والحمراء، والتي تناسب الإطلالات النهارية أو المشاوير السريعة خلال فترات الصباح.

ويمكنكِ تنسيق هذه التنورة مع بلوزة باللون الأخضر الفاتح، أو قميص جينز باللون الأزرق الداكن، مع حذاء أبيض وحقيبة باللون الوردي.

