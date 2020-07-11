نداء شرارة تنشر صورة قديمة من أول "فوتوسين" وتتغزل في نفسها: كان عمري 23 سنة

لايف ستايل

استعادت الفنانة نداء شرارة، ذكرياتها القديمة بشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة من أول فوتوسيشن خضعت له.

وقالت نداء شرارة، إن الصورة التقطت قبل 5 سنوات ضمن فاعليات منافسات "ذا فويس" وكان عمرها حينها 23 عاما فقط.

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وأضافت أنه كان أول جلسة تصوير "فوتوسين" تخضع لها في حياتها وأول مرة تضع لمكياجا كاملا فكانت فرحتها بالمكياج والتصوير لا توصف واعتبرتها أفضل صورة لها حينها رغم الانتقادات التي تقول إنها تبدو أكبر سنا.

وتغزلت نداء في نفسها قائلة، "أنا بحترم الست اللي في الصورة كتير وبحبها فوق الوصف بحب احترامها لنفسها وبراءتها وطيبتها بحب قوتها ولين قلبها وبتمنى إنها تضحك من جواها في يوم من الأيام وتختار الناس صح وتبطل تصدق الناس كتير".

وتفاعل معها الجمهور عبر الاعجابات والتعليقات المشجعة على مواصلة المشوار الفني بقوة.