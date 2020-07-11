قد يهمك أيضاً : نصيحة علم الأرقام لمواليد 5 يوليو وخبيرة الأبراج تكشف أسرار خبيرة الأبراج عبير فؤاد تكشف توقّعاتها لشخصية 4 تموز في علم الأرقام

مهنياً: اسبوع جيد يقدم لك مساحات واختبارات جديدة تجعلك تغامر تجازف وتتنوع في حياتك الطموحات والاهداف فانت لا تحب الروتين وترغب باضافة مسائل جديدة كالسفر او ان تتعلم مهارات جديدة بالنسبة الى بداية الاسبوع السبت والاحد مع الخسوف والقمر في برج الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان من بيت المال ويدفعك الى احداث تغييرات مهمة في المجال المالي فيكون التركيز على مصاريفك وحساباتك لذلك انتبه من مصاريف ايضافية كذلك سوف ترحّب بالفرص الجديدة التي تصل إليك مع وصول القمر الى برج الدلو بين الاثنين والاربعاء الذي يقدم لك افكارا خلاقة نشاط وحماس وقوة ارادة جرأة ونوع من قدرة على التفاوض فترة مميزة ناجحة ورابحة فترة جيدة لتحقيق هدف او لتغيير شيء مهم في حياتك كما سيكون بانتظارك مكافأة هدية واخبار سارة.إنّه أسبوع جيد تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع. لكن انتبه من المرحلة الاضعف والمتقلبة يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برج الحوت المواجه لبرجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان ويسلط الضؤ على مسائل عائلية وصحية اوضاع مهنية وشخصية مشربكة سؤ تفاهم عراقيل مواجهات اخصام نرفزة ضيقة خلق مزاجية واهتمامات عائلية وظروف معاكسة وسماء ملبدة بالغيوم. كن متحفظاً جداً ولا تتسرع في اتخاذ أي قرار.

عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة من برج الجوزاء عن ازمة عائلية او اهتمامات شخصية حلل ما يحصل معك بموضوعية استشر قلبك وعقلك معا ولا تقع ضحية الثرثرة والشائعات حاول ان تظهر اهتماما اكبر بما يقوله الشريك واعطه ثقتك وتأييدك كي تكسب دعمه للعازب تميل الى إثارة الخلافات حاول ان تبتعد عن الاجواء الصاخبة .

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